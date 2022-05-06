"Історія тільки починається". Стало відомо, хто привіз Анджеліну Джолі в Україну

З'ясувалося, що приїзд голлівудської зірки — заслуга глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Днями несподіваний приїзд голлівудської акторки Анджеліни Джолі в Україну став справжньою сенсацією. А тепер з'ясувалося, завдяки кому в Офісі президента України цей візит став можливим. Про це написала радниця з питань комунікацій глави Офісу президента Дар'я Заливна.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Нарешті вже офіційно можу вам зізнатися, хто насправді стоїть за приїздом Анджеліни Джолі в Україну. І хто має її телефонний номер. Для протоколу: про "Львівські круасани" він не просив. Як кажуть на Галичині, так сі стало. Це вже далеко не перший зум Андрія Єрмака та Анджеліни Джолі", — розповіла Заливна.

Фото: Скриншот

Незважаючи на те, що артистка є амбасадоркою доброї волі ООН у справах біженців, в Організації зазначили, що її візит в Україну — її особиста ініціатива, й ООН тут ні до чого.

Дар'я Заливна також натякнула, що це не останній візит Джолі в Україну, написавши, що історія з Анджеліною для України лише починається.

"Скоро самі все побачите. PS: Розумна, глибока, дуже смілива та сильна жінка. Вдячні за підтримку України", — наголосила Заливна.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Укрзализныця Фото: Соцсети

Нагадаємо, тиждень тому в Мережі з'явилося відео, зняте у львівському кафе. Акторка відвідала заклад у районі Сихова та вирушила на львівський залізничний вокзал. Акторка зустріла пасажирів евакуаційного потяга з Покровська та поспілкувалася з ними особисто.

Також Джолі відвідала волонтерів, психологів і лікарів, які надають допомогу евакуйованим українцям і відвідала в лікарні дітей, які постраждали від ракетного удару військових РФ по вокзалу в Краматорську. Їй навіть довелося бігти до бомбосховища під час повітряної тривоги.

Пізніше візит Анджеліни Джолі до Львова обріс мемами. Особливу увагу приділили юнакові, який був настільки захоплений своїм телефоном, що не помітив, як знаменитість зайшла в кафе.

Джолі присвятила своєму візиту до України допис в Instagram. Вона продемонструвала уламок російського снаряда, який покалічив одного з поранених українських дітей.