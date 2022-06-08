Рестлер Джон Сіна зустрівся зі своїм шанувальником, що втік із Маріуполя (відео)

19-річний Михайло із синдромом Дауна погодився виїхати, коли мати розповіла, що Джон Сіна зустріне його за кордоном.

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Легендарний американський рестлер WWE Джон Сіна зустрівся зі своїм фанатом, Михайлом з Маріуполя, який був змушений тікати разом із батьками, коли російські окупанти почали перетворювати його рідне місто на руїни. Про це пише Daily Mail.

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19-річний Михайло Рогожин із синдромом Дауна, завжди захоплювався знаменитим рестлером, збирав його плакати та переглянув усі його бої. Але обстрілами ЗС РФ будинок, де він жив із сім'єю, було знищено.

Михайлу та його сім'ї довелося виїхати. Він важко переносив переїзд, але мати допомагала йому пережити труднощі, розповідаючи, що його кумир зустріне його в кінці шляху. Але коли вони нарешті, наприкінці травня, прибули до Нідерландів, то Михайло був дуже засмучений, не зустрівши Сіну.

Історію Міші та його сім'ї розповів у своїй статті журналіст The Wall Street Journal, коли писав про життя людей з інвалідністю під час війни.

"У мене було три вільні від роботи дні. Коли я прочитав цю статтю, то зрозумів, що мені летіти до Амстердама лише годину. І це означає, що я проведу особливий вечір із новими друзями", — розповів Джон Сіна.

[ + – ] Зустріч Джона Сіни та його фаната з Маріуполя

Сіна відвідав сім'ю Рогожинів у центрі для біженців Хейзене біля Амстердама. Подарував юнакові свій пояс World Wrestling Entertainment (WWE), футболку, кепку та інші пам'ятні речі.

Рестлер зізнався, що його дуже надихнула і зворушила історія Михайла, і особливо історія його мами, Ліани.

"Наполегливість Міши — незвичайна, він і його мама — це два чудові приклади того, як наполегливість може призвести до чудового результату навіть у такі скрутні часи", — зізнався Джон Сіна.

Свою зустріч із Мишком рестлер назвав "прекрасною пригодою", під час якої він знайшов чудового нового друга.

Нагадаємо, Україну, яка страждає від нескінченного обстрілу російських окупантів, підтримують знаменитості по всьому світу. І деякі з них навіть приїжджають до нашої країни. Так, у травні сенсацією став приїзд Анджеліни Джолі до Львова.

А раніше, у березні, виявилось, що Україну відвідав режисер "бондіани" Кері Фукунага. Він приїхав допомогти благодійній організації World Central Kitchen та її голові і шеф-кухареві Хосе Андресу.