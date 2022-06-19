Украинские легкоатлетки заняли первые места на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже (видео)

Украинской легкоатлетке Ярославе Магучих удалось завоевать "золото", взяв со второй попытки высоту в 2,01 метра. Благодаря этому спортсменка установила рекорд сезона.

Украинские легкоатлетки заняли первые места на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже. Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Екатерина Табашник показали лучшие результаты по прыжкам в высоту. Тем временем Магучих установила рекорд сезона

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Первой среди украинок выступала Екатерина Табашник, с первой попытки взявшая планку 1.75 метра. Со второй – 1.95. Спортсменка заняла шестое место.

Юлия Левченко смогла с первого прыжка взять высоту 1.95 метра. А Ирина Геращенко успешно выполнила третий прыжок на 1.98 и заняла второе место.

Тем временем легкоатлетка Ярослава Магучих взяла "золото" и установила со второй попытки рекорд сезона. Она прыгнула на 2.1 метра в высоту.

Третье место Левченко поделила с представительницей Австралии Николой Олислагерс. Обе взяли высоту в 1.95 м.

Призерки по прыжкам в высоту (в метрах)

1. Ярослава Магучих – 2.01

2. Ирина Геращенко – 1.98

3. Юлия Левченко – 1.95

3. Никола Олислагерс (Австралия) – 1.95

Во время "Бриллиантовой лиги" в Париже украинские легкоатлетки показали свои лучшие результаты в сезоне.

Напомним, украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования из-за участия в них россиян и белорусов.

Также Фокус писал о рекорде 20-летней Ярославы Магучих на Чемпионате мира по прыжкам в высоту в помещении.