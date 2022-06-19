Українські легкоатлетки посіли перші місця на етапі "Діамантової ліги" у Парижі (відео)

Українській легкоатлетці Ярославі Магучіх вдалося завоювати "золото", взявши з другої спроби висоту 2,01 метри. Завдяки цьому спортсменка встановила рекорд сезону.

Українські легкоатлетки посіли перші місця на етапі "Діамантової ліги" у Парижі. Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Катерина Табашник показали найкращі результати зі стрибків у висоту. Тим часом Магучіх встановила рекорд сезону

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Першою серед українок виступала Катерина Табашник, яка з першої спроби взяла планку 1.75 метра. З другої – 1.95. Спортсменка посіла шосте місце.

Юлія Левченко спромоглася з першого стрибка взяти висоту 1.95 метра. А Ірина Геращенко успішно виконала третій стрибок на 1.98 та посіла друге місце.

Тим часом легкоатлетка Ярослава Магучіх взяла "золото" та встановила з другої спроби рекорд сезону. Вона стрибнула на 2.1 метри у висоту.

Третє місце Левченко поділила з представницею Австралії Ніколою Оліслагерс. Обидві взяли висоту 1.95 м.

Призерки зі стрибків у висоту (в метрах)

1. Ярослава Магучіх – 2.01

2. Ірина Геращенко – 1.98

3. Юлія Левченко – 1.95

3. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1.95

Під час "Діамантової ліги" в Парижі українські легкоатлетки показали свої найкращі результати у сезоні.

Нагадаємо, українські спортсмени бойкотуватимуть змагання через участь у них росіян та білорусів.

Також Фокус писав про рекорд 20-річної Ярослави Магучіх на Чемпіонаті світу зі стрибків у висоту у приміщенні.