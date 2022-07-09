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Украинская каратистка Терлюга взяла "золото" на Всемирных играх в США (видео)

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Фото: Украинская федерация карате | Анжелика Терлюга с золотой медалью

30-летняя спортсменка из Одессы стала чемпионкой на своих дебютных Всемирных играх.

30-летняя спортсменка из Одессы Анжелика Терлюга завоевала "золото" по карате на Всемирных играх-2022, которые проходят в Бирмингеме, США. Об этом сообщает Украинская федерация карате.

На групповой стадии соревнований в весовой категории до 55 кг Терлюга завершила поединок с чемпионкой Всемирных игр-2017 из Бразилии Валерией Кумизаки со счетом 3:3. После этого она победила олимпийскую чемпионку 2020 года болгарку Ивет Горанову со счетом 3:0 и Дженнифер Варлинг из Люксембурга со счетом 4:1.

В полуфинале одесситка подчистую разбила Тринити Аллен из США с разгромным счетом 8:1.

В финале каратистка победила в поединке с действующей чемпионкой мира Ахлам Юссеф из Египта со счетом 1:0.

"Я горжусь, что выиграла эту медаль для своей страны. Я горжусь тем, что украинка. И я горжусь, что принесла что-то хорошее для Украины", — прокомментировала спортсменка свою победу.

Также одесситка подчеркнула, что завоевание медали в сложной борьбе было ее мечтой.

"Я уверена, что скоро мы победим и моя страна победит во всем", — добавила она.

Для Терлюги нынешние соревнования в Бирмингеме стали дебютными Всемирными играми.

Анжелика Терлюга, терлюга всемирные игры, терлюга золото
Чемпионка Анжелика Терлюга
Фото: Украинская федерация карате
Анжелика Терлюга, терлюга всемирные игры, терлюга золото
Фото: Украинская федерация карате
Анжелика Терлюга, терлюга всемирные игры, терлюга золото
Фото: Украинская федерация карате
Анжелика Терлюга, терлюга всемирные игры, терлюга золото
Фото: Украинская федерация карате
Анжелика Терлюга, терлюга всемирные игры, терлюга золото
Анжелика Терлюга, терлюга всемирные игры, терлюга золото
Анжелика Терлюга, терлюга всемирные игры, терлюга золото
Анжелика Терлюга, терлюга всемирные игры, терлюга золото

Это вторая победа в соревнованиях по карате на Всемирных играх в спортивной истории Украины. В 2017 году чемпионом стал каратист Станислав Горуна.

Всемирные игры называют "олимпиадой" для неолимпийских видов спорта.

В мае этого года Терлюга стала чемпионкой Европы. В финале соревнований она выиграла у Ивет Горановой из Болгарии, с которой встретилась и на Всемирных играх.

Напомним, в августе прошлого года Анжелика Терлюга завоевала "серебро" на Олимпиаде в Токио. Тогда она уступила "золото" вышеупомянутой болгарке Ивет Горановой.

После соревнований в Японии летом 2021-го карате исключили из олимпийских видов спорта.