Украинская каратистка Терлюга взяла "золото" на Всемирных играх в США (видео)

30-летняя спортсменка из Одессы стала чемпионкой на своих дебютных Всемирных играх.

30-летняя спортсменка из Одессы Анжелика Терлюга завоевала "золото" по карате на Всемирных играх-2022, которые проходят в Бирмингеме, США. Об этом сообщает Украинская федерация карате.

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На групповой стадии соревнований в весовой категории до 55 кг Терлюга завершила поединок с чемпионкой Всемирных игр-2017 из Бразилии Валерией Кумизаки со счетом 3:3. После этого она победила олимпийскую чемпионку 2020 года болгарку Ивет Горанову со счетом 3:0 и Дженнифер Варлинг из Люксембурга со счетом 4:1.

В полуфинале одесситка подчистую разбила Тринити Аллен из США с разгромным счетом 8:1.

В финале каратистка победила в поединке с действующей чемпионкой мира Ахлам Юссеф из Египта со счетом 1:0.

"Я горжусь, что выиграла эту медаль для своей страны. Я горжусь тем, что украинка. И я горжусь, что принесла что-то хорошее для Украины", — прокомментировала спортсменка свою победу.

Также одесситка подчеркнула, что завоевание медали в сложной борьбе было ее мечтой.

"Я уверена, что скоро мы победим и моя страна победит во всем", — добавила она.

Для Терлюги нынешние соревнования в Бирмингеме стали дебютными Всемирными играми.

[ + – ] Чемпионка Анжелика Терлюга Фото: Украинская федерация карате Фото: Украинская федерация карате Фото: Украинская федерация карате Фото: Украинская федерация карате

Это вторая победа в соревнованиях по карате на Всемирных играх в спортивной истории Украины. В 2017 году чемпионом стал каратист Станислав Горуна.

Всемирные игры называют "олимпиадой" для неолимпийских видов спорта.

В мае этого года Терлюга стала чемпионкой Европы. В финале соревнований она выиграла у Ивет Горановой из Болгарии, с которой встретилась и на Всемирных играх.

Напомним, в августе прошлого года Анжелика Терлюга завоевала "серебро" на Олимпиаде в Токио. Тогда она уступила "золото" вышеупомянутой болгарке Ивет Горановой.

После соревнований в Японии летом 2021-го карате исключили из олимпийских видов спорта.