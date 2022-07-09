Українська каратистка Терлюга взяла "золото" на Світових іграх у США (відео)

30-річна спортсменка з Одеси стала чемпіонкою на своїх дебютних Всесвітніх іграх.

30-річна спортсменка з Одеси Анжеліка Терлюга здобула "золото" з карате на Всесвітніх іграх-2022, які проходять у Бірмінгемі, США. Про це повідомляє Українська федерація карате.

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На груповій стадії змагань у ваговій категорії до 55 кг Терлюга завершила поєдинок із чемпіонкою Світових ігор-2017 із Бразилії Валерією Кумізакі з рахунком 3:3. Після цього вона перемогла олімпійську чемпіонку 2020 року болгарку Івет Горанову з рахунком 3:0 та Дженніфер Варлінг із Люксембургу з рахунком 4:1.

У півфіналі одеситка повністю розбила Трініті Аллен із США з розгромним рахунком 8:1.

У фіналі каратистка перемогла в поєдинку з чинною чемпіонкою світу Ахлам Юссеф із Єгипту з рахунком 1:0.

"Я пишаюся, що виграла цю медаль для своєї країни. Я пишаюся тим, що українка. І я пишаюся, що принесла щось хороше для України", — прокоментувала спортсменка свою перемогу.

Також одеситка наголосила, що завоювання медалі у складній боротьбі було її мрією.

"Я впевнена, що скоро ми переможемо і моя країна переможе в усьому", — додала вона.

Для Терлюги цьогорічні змагання у Бірмінгемі стали дебютними Світовими іграми.

[ + – ] Чемпіонка Анжеліка Терлюга Фото: Українська федерація карате Фото: Українська федерація карате Фото: Українська федерація карате Фото: Українська федерація карате

Це друга перемога у змаганнях із карате на Всесвітніх іграх у спортивній історії України. У 2017 році чемпіоном став каратист Станіслав Горуна.

Світові ігри називають "олімпіадою" для неолімпійських видів спорту.

У травні цього року Терлюга стала чемпіонкою Європи. У фіналі змагань вона виграла в Івет Горанової з Болгарії, з якою зустрілася і на Всесвітніх іграх.

Нагадаємо, у серпні минулого року Анжеліка Терлюга виборола "срібло" на Олімпіаді в Токіо. Тоді вона поступилася "золотою" вищезгаданій болгарці Івет Горановій.

Після змагань у Японії влітку 2021-го карате виключили з олімпійських видів спорту.