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Спорт

Известный футболист Джо Харт менее чем за минуту довел фаната до слез (видео)

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Джо Харт менее чем за минуту довел до слез маленького фаната

Спортмен, выступавший за "Манчестер Сити" осчастливил ребенка, подарив ему свои вратарские перчатки с персональным автографом.

Бывший игрок национальной сборной Англии по футболу Джо Харт, который сейчас выступает за шотландский "Селтик", довел до слез маленького фаната. Трогательный видеоролик с участием спортсмена опубликовали в Twitter.

Менее чем за минуту 35-летний голкипер Джо Харт довел до слез маленького фанат и осчастливил его необычным презентом. Выезжая с территории тренировочной базы шотландского "Селтика," за который он сейчас выступает, футболист остановился возле женщины с детьми, стоявшими у дороги.

Девочка, получив от 35-летнего Джо Харта автограф, радостно улыбалась рядом с автомобилем. А вот маленький ребенок начал плакать после того, как бывший игрок национальной сборной Англии по футболу подарил фанату свои тренировочные перчатки.

В конце короткой встречи голкипер Джо Харт пожал руку мальчику, который не мог сдержать слез после встречи с футбольным кумиром.

"Просто надо любить Джо Харта. Он все понимает", — говорится в подписи к видеоролику с маленьким фанатом.

Футболист Джо Харт менее чем за минуту довел до слез маленького фаната

Напомним, 3 августа киевское "Динамо" одержало победу над австрийским "Штурмом" в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Победный гол в матче забил защитник Александр Караваев, который вовремя откликнулся на прострел в штрафной. Ответный поединок между "Динамо" и "Штурмом" пройдет 9 августа на австрийском стадионе UPC-Arena.

Также сообщалось, что "Фенербахче" не намерен приносить извинения Украине за действия турецких фанатов, которые во время матча с киевским "Динамо" скандировали имя президента России Владимира Путина.