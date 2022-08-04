Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Спорт

Відомий футболіст Джо Харт менш ніж за хвилину довів фаната до сліз (відео)

Джо Харт футболіст воротар голкіпер Селтік Англія фанати подарунок
Джо Харт менш ніж за хвилину довів до сліз маленького фаната

Спортмен, який виступав за "Манчестер Сіті", ощасливив дитину, подарувавши їй свої воротарські рукавички з персональним автографом.

Колишній гравець національної збірної Англії з футболу Джо Харт, який зараз виступає за шотландський "Селтік", довів до сліз маленького фаната. Зворушливий відеоролик за участю спортсмена опублікували у Twitter.

Менш ніж за хвилину 35-річний голкіпер Джо Харт довів до сліз маленького фаната і ощасливив його незвичайним презентом. Виїжджаючи з території тренувальної бази шотландського "Селтіка", за який він зараз виступає, футболіст зупинився біля жінки з дітьми, що стояли біля дороги.

Дівчинка, отримавши від 35-річного Джо Харта автограф, радісно посміхалася поряд із автомобілем. А ось маленька дитина почала плакати після того, як колишній гравець національної збірної Англії з футболу подарував фанату свої тренувальні рукавички.

Наприкінці короткої зустрічі голкіпер Джо Харт потис руку хлопчику, який не міг стримати сліз після зустрічі з футбольним кумиром.

"Просто треба любити Джо Харта. Він усе розуміє", — йдеться у підписі до відеоролика з маленьким фанатом.

Футболіст Джо Харт менш ніж за хвилину довів до сліз маленького фаната

Нагадаємо, 3 серпня київське "Динамо" здобуло перемогу над австрійським "Штурмом" у межах 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Переможний гол у матчі забив захисник Олександр Караваєв, який вчасно відгукнувся на простріл у штрафному майданчику. Поєдинок у відповідь між "Динамо" і "Штурмом" пройде 9 серпня на австрійському стадіоні UPC-Arena.

Також повідомлялося, що "Фенербахче" не має наміру вибачатися в Україні за дії турецьких фанатів, які під час матчу з київським "Динамо" скандували ім'я президента Росії Володимира Путіна.