Відомий футболіст Джо Харт менш ніж за хвилину довів фаната до сліз (відео)

Спортмен, який виступав за "Манчестер Сіті", ощасливив дитину, подарувавши їй свої воротарські рукавички з персональним автографом.

Колишній гравець національної збірної Англії з футболу Джо Харт, який зараз виступає за шотландський "Селтік", довів до сліз маленького фаната. Зворушливий відеоролик за участю спортсмена опублікували у Twitter.

Менш ніж за хвилину 35-річний голкіпер Джо Харт довів до сліз маленького фаната і ощасливив його незвичайним презентом. Виїжджаючи з території тренувальної бази шотландського "Селтіка", за який він зараз виступає, футболіст зупинився біля жінки з дітьми, що стояли біля дороги.

Дівчинка, отримавши від 35-річного Джо Харта автограф, радісно посміхалася поряд із автомобілем. А ось маленька дитина почала плакати після того, як колишній гравець національної збірної Англії з футболу подарував фанату свої тренувальні рукавички.

Наприкінці короткої зустрічі голкіпер Джо Харт потис руку хлопчику, який не міг стримати сліз після зустрічі з футбольним кумиром.

"Просто треба любити Джо Харта. Він усе розуміє", — йдеться у підписі до відеоролика з маленьким фанатом.

[ + – ] Футболіст Джо Харт менш ніж за хвилину довів до сліз маленького фаната

Нагадаємо, 3 серпня київське "Динамо" здобуло перемогу над австрійським "Штурмом" у межах 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Переможний гол у матчі забив захисник Олександр Караваєв, який вчасно відгукнувся на простріл у штрафному майданчику. Поєдинок у відповідь між "Динамо" і "Штурмом" пройде 9 серпня на австрійському стадіоні UPC-Arena.

Також повідомлялося, що "Фенербахче" не має наміру вибачатися в Україні за дії турецьких фанатів, які під час матчу з київським "Динамо" скандували ім'я президента Росії Володимира Путіна.