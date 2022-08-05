Итальянец проиграл забег на Чемпионате мира из-за отсутствия нижнего белья (видео)

18-летний атлет признал, что причиной казуса стала экипировка, добавив, что чувствовал себя ужасно после инцидента, хоть сейчас и пытается над этим смеяться.

Итальянский спортсмен Альберто Нонино во время забега на 400 метров на Чемпионате мира по легкой атлетике среди юношей в колумбийском городе Кали столкнулся с проблемой — в ходе соревнования его половой орган постоянно выпадал из шорт из-за отсутствия нижнего белья. Парню пришлось его постоянно заправлять, в результате чего атлет прибежал последним. Об этом сообщает издание Mirror.

По данным журналистов, 18-летний итальянец хорошо стартовал в забеге и претендовал на победу, однако на середине дистанции он был вынужден хвататься за промежность из-за проблем с экипировкой. В итоге спортсмен прибежал последним, показав результат 51,57 секунды, в то время как победитель пробежал дистанцию за 49,99 секунды.

Спортсмен позже подтвердил, что его проблемы с экипировкой были виноваты в его плохом выступлении. В своих социальных сетях он назвал инцидент, кадры которого стали вирусными в Сети, случайностью.

"Вам не нужно присылать мне ссылки на блоги. Сейчас я пытаюсь посмеяться над этим, но сразу после этого я почувствовал себя ужасно, и я благодарен своим друзьям и семье за ​​то, что они помогли мне пережить то, что произошло несколько часов спустя", — цитирует спортсмена издание.

Напомним, ранее аргентинский футболист Эдуардо Сальвио сбил свою экс-супругу на автомобиле и скрылся с места происшествия. Тогда полиция объявила бывшего футболиста "Атлетико Мадрид" и "Бенфики" в розыск.

Также мы писали о том, как во время прямого эфира на телеканале ВВС в бегущей строке появилась надпись с оскорбительным содержанием в адрес футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Там отображалось послание с текстом "МЮ — мусор".