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Спорт

Італієць програв забіг на Чемпіонаті світу через відсутність спідньої білизни (відео)

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Фото: Скриншот | Альберто Ноніно (в синьому) програв змагання через проблеми з екіпіруванням

18-річний атлет визнав, що причиною казусу стало екіпірування, додавши, що почувався жахливо після інциденту, хоча зараз і намагається з цього сміятися.

Італійський спортсмен Альберто Ноніно під час забігу на 400 метрів на Чемпіонаті світу з легкої атлетики серед юнаків у колумбійському місті Калі зіткнувся з проблемою — під час змагання його статевий орган постійно випадав із шортів через відсутність нижньої білизни. Хлопцеві довелося його постійно заправляти, у результаті атлет прибіг останнім. Про це повідомляє видання Mirror.

За даними журналістів, 18-річний італієць добре стартував у забігу та претендував на перемогу, проте на середині дистанції він був змушений хапатися за промежину через проблеми з екіпіруванням. У результаті спортсмен прибіг останнім, показавши результат 51,57 секунди, тоді як переможець пробіг дистанцію за 49,99 секунди.

Спортсмен пізніше підтвердив, що його проблеми з екіпіруванням були винні в його поганому виступі. У своїх соціальних мережах він назвав інцидент, кадри якого стали вірусними в мережі, випадковістю.

"Вам не потрібно надсилати мені посилання на блоги. Зараз я намагаюся посміятися з цього, але відразу після цього я почувався жахливо, і я вдячний своїм друзям і сім'ї за те, що вони допомогли мені пережити те, що сталося через кілька годин", — цитує спортсмена видання.

Нагадаємо, раніше аргентинський футболіст Едуардо Сальвіо збив свою ексдружину на автомобілі та втік з місця події. Тоді поліція оголосила колишнього футболіста "Атлетіко Мадрид" і "Бенфіки" в розшук.

Також ми писали про те, як під час прямого ефіру на телеканалі ВВС у рядку з'явився напис із образливим змістом на адресу футбольного клубу "Манчестер Юнайтед". Там відображалося послання з текстом "МЮ — сміття".