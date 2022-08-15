Болельщицу с флагом Украины выгоняли с трибуны во время теннисного матча в США (видео)
Инцидент произошел во время матча квалификации турнира WTA 1000 в Цинциннати. На фанатку пожаловалось спортсменки из страны-агрессора.
Во время матча квалификации турнира WTA 1000 в американском Цинциннати произошел неприятный инцидент. Болельщицу с украинским флагом заставляли уйти с трибун после жалобы российских теннисисток. Соответствующее видео появилось в Twitter пользователя Trashy Tennis.
В момент паузы в поединке двух российских спортсменок Анастасии Потаповой и Анны Калинской судья подошла к болельщице и потребовала покинуть трибуну. На видео видно, что женщина была одета в традиционный украинский венок, а плечи были прикрыты украинским флагом.
О происшествии на матче у себя в Facebook написала и пользовательница Назлы Мамедова.
"Это возмутительно! Western & Southern Open сегодня запретили выставлять украинский флаг на играх! Девушек попросили покинуть турнир, потому что на это пожаловались два российских игрока!", – рассказала женщина.
По ее словам, теннисистки Потапова и Калинская заявили, что украинский флаг их "оскорбляет".
На инцидент отреагировала украинская теннисистка Марта Костюк, принимавшая участие в матче в Цинциннати. Она перепостила видео со скандальным происшествием, прокомментировав его словом "вау".
Western & Southern Open – ежегодный открытый теннисный турнир, который проводится в Мейсоне в пригороде Цинциннати в штате Огайо. Это самый старый теннисный турнир в США.
Напомним, в Швейцарии мужчина напал на девушек из-за украинского языка. Сначала мужчина прижал к стене 20-летнюю украинку, а позже набросился с кулаками на парня, когда услышал, что тот из Украины.
Ранее Фокус писал о том, как в турецком отеле турист из РФ требовал от украинок не говорить на "х**ляцком". После инцидента две женщины из Харькова добились, чтобы россиянина выселили из отеля. Администрация гостиничного комплекса и полиция встали на сторону украинок.