Болельщицу с флагом Украины выгоняли с трибуны во время теннисного матча в США (видео)

Инцидент произошел во время матча квалификации турнира WTA 1000 в Цинциннати. На фанатку пожаловалось спортсменки из страны-агрессора.

Во время матча квалификации турнира WTA 1000 в американском Цинциннати произошел неприятный инцидент. Болельщицу с украинским флагом заставляли уйти с трибун после жалобы российских теннисисток. Соответствующее видео появилось в Twitter пользователя Trashy Tennis.

В момент паузы в поединке двух российских спортсменок Анастасии Потаповой и Анны Калинской судья подошла к болельщице и потребовала покинуть трибуну. На видео видно, что женщина была одета в традиционный украинский венок, а плечи были прикрыты украинским флагом.

[ + – ] Фанатка с украинским флагом на матче в Цинциннати.

О происшествии на матче у себя в Facebook написала и пользовательница Назлы Мамедова.

"Это возмутительно! Western & Southern Open сегодня запретили выставлять украинский флаг на играх! Девушек попросили покинуть турнир, потому что на это пожаловались два российских игрока!", – рассказала женщина.

По ее словам, теннисистки Потапова и Калинская заявили, что украинский флаг их "оскорбляет".

На инцидент отреагировала украинская теннисистка Марта Костюк, принимавшая участие в матче в Цинциннати. Она перепостила видео со скандальным происшествием, прокомментировав его словом "вау".

Western & Southern Open – ежегодный открытый теннисный турнир, который проводится в Мейсоне в пригороде Цинциннати в штате Огайо. Это самый старый теннисный турнир в США.

Напомним, в Швейцарии мужчина напал на девушек из-за украинского языка. Сначала мужчина прижал к стене 20-летнюю украинку, а позже набросился с кулаками на парня, когда услышал, что тот из Украины.

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