Вболівальницю з прапором України виганяли з трибуни під час тенісного матчу у США (відео)

Інцидент стався під час матчу кваліфікації турніру WTA 1000 у Цинциннаті. На фанатку поскаржилися спортсменки із країни-агресора.

Під час матчу кваліфікації турніру WTA 1000 в американському Цинциннаті трапився неприємний інцидент. Вболівальницю з українським прапором змушували залишити трибуни після скарги російських тенісисток. Відповідне відео з'явилося у Twitter користувача Trashy Tennis.

У момент паузи у поєдинку двох російських спортсменок Анастасії Потапової й Анни Калинської суддя підійшла до вболівальниці і вимагала залишити трибуну. На відео видно, що жінка була одягнена у традиційний український вінок, а плечі були прикриті прапором України.

[ + – ] Фанатка з українським прапором на матчі у Цинциннаті.

Про подію на матчі у Facebook написала і користувач Назлі Мамедова.

"Це обурливо! Western & Southern Open сьогодні заборонили виставляти український прапор на іграх! Дівчину попросили залишити турнір, тому що на це поскаржилися два російські гравці!", — розповіла жінка.

За її словами, тенісистки Потапова та Калинська заявили, що український прапор їх "ображає".

На інцидент відреагувала українська тенісистка Марта Костюк, яка брала участь у матчі у Цинциннаті. Вона перепостила відео зі скандальною подією, прокоментувавши його словом "вау".

Western & Southern Open — щорічний відкритий тенісний турнір, який проводиться у Мейсоні у передмісті Цинциннаті у штаті Огайо. Це найстаріший тенісний турнір у США.

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