Рекорд сезона: украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала золото на Евро-2022

Спортсменка прыгнула дальше 15 метров и значительно опередила соперниц, одна из которых обновила национальный рекорд Финляндии.

19 августа украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала золотую медаль на Мультиспортивном Евро-2022 в Мюнхене (Германия). Спортсменка прокомментировала свое достижение "Суспільному".

Марина Бех-Романчук установила рекорд сезона в тройном прыжке. Во время первого прыжка украинка преодолела 14,81 метра, что уже стало рекордным показателем на соревнованиях, а в пятом прыжке она превзошла саму себя с дистанцией 15,02 метра. Таким образом легкоатлетка значительно опередила своих соперников. Стоит отметить, что у нее это первое "золото" на уровне чемпионата Европы, а еще это первая медаль Украины в женском тройном прыжке с 2014 года.

Марина Бех-Романчук призналась, что после финала в соревнований по прыжкам в длину, где заняла четвертое место, чувствовала себя подавленной. Она не хотела повторить ситуацию на мартовском чемпионате мира, когда прыгнула на 14,8 метра и заняла второе место — на этот раз легкоатлетка настроилась сделать то же самое, но правильно попасть на планку и прыгнуть на 15 метров.

"Конечно, понимала, что могу задеть этот 15-метровый рубеж. Это была основная цель. Откровенно скажу: у меня не было задачи получить медаль или еще что-то — хотела результата, который в конце концов меня удовлетворит и принесет какой-то позитив", — поделилась впечатлениями Марина Бех-Романчук.

Обладательница второго места, Кристина Мякеля из Финляндии, после своего лучшего прыжка приземлилась на расстоянии 14,64 метра и установила национальный рекорд, но этого оказалось недостаточно для победы на Евро-2022. На третьем месте оказалась Ханна Миненко из Израиля, которая выступила лишь немного хуже серебрянной медалистки, ее лучший результат — 14,45 метра.

На Мультиспортивном Евро-2022 Украина заработала еще две медали по легкой атлетике. 19 августа Виктория Ткачук получила "серебро", а Анна Рыжикова — "бронзу" за бег на 400 метров с барьерами.

В марте 2022 года Марина Бех-Романчук выиграла серебряную медаль на Чемпионате мира по легкой атлетике. Спортсменка посвятила достижение украинскому народу.

Ранее писали, что итальянец проиграл забег на Чемпионате мира по легкой атлетике из-за отсутствия нижнего белья. Во время забега на 400 метров гениталии Альберто Нонино постоянно выпадали из шорт, и спортсмен пересек финишную черту последним, ведь приходилось поправлять.