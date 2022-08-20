Рекорд сезону: українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук здобула золото на Євро-2022

Спортсменка стрибнула далі за 15 метрів і значно випередила суперниць, одна з яких оновила національний рекорд Фінляндії.

19 серпня українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук здобула золоту медаль на Мультиспортивному Євро-2022 у Мюнхені (Німеччина). Спортсменка прокоментувала своє досягнення "Суспільному".

Марина Бех-Романчук встановила рекорд сезону у потрійному стрибку. Під час першого стрибка українка здолала 14,81 метра, що вже стало рекордним показником на змаганнях, а у п'ятому стрибку вона перевершила саму себе з дистанцією 15,02 метра. Таким чином легкоатлетка значно випередила своїх суперників. Варто зазначити, що вона має перше "золото" на рівні чемпіонату Європи, а ще це перша медаль України в жіночому потрійному стрибку з 2014 року.

Марина Бех-Романчук зізналася, що після фіналу у змаганнях зі стрибків у довжину, де посіла четверте місце, почувала себе пригніченою. Вона не хотіла повторити ситуацію на березневому чемпіонаті світу, коли стрибнула на 14,8 метра і посіла друге місце — цього разу легкоатлетка налаштувалася зробити те саме, але правильно потрапити на планку і стрибнути на 15 метрів.

"Звичайно, розуміла, що можу зачепити цей 15-метровий рубіж. Це була основна мета. Відверто скажу: я не мала завдання отримати медаль або ще щось — хотіла результату, який зрештою мене задовольнить і принесе якийсь позитив", — поділилася враженнями Марина Бех-Романчук.

Власниця другого місця, Крістійна Мякеля з Фінляндії, після свого найкращого стрибка приземлилася на відстані 14,64 метра і встановила національний рекорд, але цього виявилося замало для перемоги на Євро-2022. На третьому місці опинилася Ганна Міненко з Ізраїлю, яка виступила лише трохи гірше за срібну медалістку, її найкращий результат — 14,45 метра.

На Мультиспортивному Євро-2022 Україна заробила ще дві медалі з легкої атлетики. 19 серпня Вікторія Ткачук отримала "срібло", а Анна Рижикова — "бронзу" за біг на 400 метрів із бар'єрами.

У березні 2022 року Марина Бех-Романчук виграла срібну медаль на Чемпіонаті світу з легкої атлетики. Спортсменка присвятила досягнення українському народові.

Раніше писали, що італієць програв забіг на Чемпіонаті світу з легкої атлетики через відсутність нижньої білизни. Під час забігу на 400 метрів геніталії Альберто Ноніно постійно випадали зі шортів, і спортсмен перетнув фінішну межу останнім, адже доводилося поправляти.