"Черные люди" не должны оплакивать Елизавету Вторую, — английский футболист

В Англии разгорелся скандал после того, как Тревор Синклер заявил, что расизм был объявлен вне закона в 60-х годах, однако с позволения других это явление процветало. "Так почему же темнокожие должны скорбеть", — возмутился экс-игрок сборной.

Заявление экс-футболиста сборной Англии и "Манчестер Сити" Тревора Синклера о том, что темнокожим не стоит оплакивать смерть британского монарха широко обсуждалось на британских островах. После многочисленных комментариев Синклер, который работает ведущим на радио talkSPORT, удалил свой аккаунт в Twitter, а руководство радиостанции заявило, что не разделяет его мнения.

В Букингемском дворце сообщили о смерти королевы Елизаветы Второй накануне вечером. Соболезнования по этому поводу выразили в том числе и многие спортсмены. Однако у бывшего футболиста английской сборной и ряда британских клубов на этот счет было свое свое отдельное мнение.

"Расизм был объявлен в Англии вне закона в 60-х годах, но этому явлению позволили процветать, так почему же черные и темнокожие должны скорбеть?!" — написал Синклер.

[ + – ] Удаленный пост Тревора Синклера.

Соведущий и бывший владелец "Кристал Пэлас" Саймон Джордан упрекнул своего коллегу: "Трев, я не уверен, что сейчас это уместная мысль, не говоря уже о том, чтобы писать это в Twitter", — сказал Джордан, добавив, что страна потеряла важного человека, что по отношению к ней нужно проявить уважение, и на этот счет двух мнений быть не может.

[ + – ] Тревор Синклер, ведущий радио talkSPORT.

Другие спортсмены также критиковали футболиста, который, к слову, защищал цвета своей страны на чемпионате мира.

[ + – ] Скриншот поста бывшего нападающего Аарона Маклина.

"Я, мягко говоря, удивлен причиной, по которой тебе пришлось это написать", — прокомментировал высказывание Синклера бывший нападающий "Петерборо" Аарон Маклин.

[ + – ] Скриншот поста Келли Сотертон.

"Тебе должно быть стыдно… у меня нет других, более подходящих слов", — сказала обладательница трех бронзовых медалей Олимпиады в семиборье Келли Сотертон.

"Мы пытались связаться с Тревором Синклером после того, как он высказал свое мнение в своем Twitter [@trevor8sinclair]. talkSPORT не разделяет такие взгляды и проводит разбирательство", — написали представители медиакомпании.

Напомним, что "Динамо" упустило ничью на последних минутах стамбульского матча против "Фенербахче".

Португальский тренер "Фенербахче" Жорже Жезуш воспользовался уязвимостью киевлян в центре защиты: на поле не смог выйти основной центрбек Илья Забарный. Тактика "канареек" преимущественно сводилась к забросам в штрафную на рослого бразильца Густаво Энрике.

Ранее Фокус сообщал, что португальский наставник "Фенербахче" перешел на новую тактику в три защитника, ту же игровую схему он использовал тогда, когда тренировал "Бенфику".