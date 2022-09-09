"Чорні люди" не повинні оплакувати Єлизавету Другу, — англійський футболіст

В Англії спалахнув скандал після того, як Тревор Сінклер заявив, що расизм був оголошений поза законом у 60-х роках, однак із дозволу інших це явище процвітало. "То чому ж темношкірі мають журитися", — обурився ексгравець збірної.

Заява ексфутболіста збірної Англії та "Манчестер Сіті" Тревора Сінклера про те, що темношкірим не варто оплакувати смерть британського монарха, широко обговорювалася на британських островах. Після численних коментарів Сінклер, який працює ведучим на радіо talkSPORT, видалив свій обліковий запис у Twitter, а керівництво радіостанції заявило, що не поділяє його думку.

У Букінгемському палаці повідомили про смерть королеви Єлизавети Другої напередодні ввечері. Співчуття з цього приводу висловили, зокрема, і багато спортсменів. Однак у колишнього футболіста англійської збірної та низки британських клубів щодо цього була своя окрема думка.

"Расизм був оголошений в Англії поза законом у 60-х роках, але цьому явищу дозволили процвітати, то чому ж чорні та темношкірі повинні журитися?!" — написав Сінклер.

[ + – ] Видалений пост Тревора Сінклера

Співведучий і колишній власник "Крістал Пелас" Саймон Джордан дорікнув своєму колезі: "Треве, я не впевнений, що зараз це доречна думка, не кажучи вже про те, щоб писати це у Twitter", — сказав Джордан, додавши, що країна втратила важливу людину, що стосовно неї потрібно виявити поваг, і щодо цього двох думок бути не може.

[ + – ] Тревор Сінклер, ведучий радіо talkSPORT

Інші спортсмени також критикували футболіста, який, до речі, захищав кольори своєї країни на чемпіонаті світу.

[ + – ] Скриншот посту колишнього нападника Аарона Макліна

"Я, м'яко кажучи, здивований причиною, через яку тобі довелося це написати", — прокоментував висловлювання Сінклера колишній нападник "Петерборо" Аарон Маклін.

[ + – ] Скриншот поста Келлі Сотертон

"Тобі має бути соромно... у мене немає інших, відповідніших слів", — сказала володарка трьох бронзових медалей Олімпіади в семиборстві Келлі Сотертон.

"Ми намагалися зв'язатися з Тревором Сінклером після того, як він висловив свою думку у своєму Twitter [@trevor8sinclair]. talkSPORT не поділяє таких поглядів і проводить розгляд", — написали представники медіакомпанії.

Нагадаємо, що "Динамо" пропустило нічию на останніх хвилинах стамбульського матчу проти "Фенербахче".

Португальський тренер "Фенербахче" Жорже Жезуш скористався вразливістю киян у центрі захисту: на поле не зміг вийти основний центрбек Ілля Забарний. Тактика "канарійок" переважно зводилася до закидів у штрафний майданчик на рослвисокогоого бразильця Густаво Енріке.

Раніше Фокус повідомляв, що португальський наставник "Фенербахче" перейшов на нову тактику в три захисники, ту ж ігрову схему він використав тоді, коли тренував "Бенфіку".