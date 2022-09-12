Испанец Карлос Алькарас выиграл US Open и стал самой юной первой ракеткой мира среди мужчин

Испанскому теннисисту всего 19 лет

19-летний испанец Карлос Алькарас победил в финале US Open и стал самой молодой первой ракеткой мира среди мужчин, установив рекорд. Об этом пишет Daily Mail.

В решающем матче против Карлоса Алькараса вышел 22-летний норвежец Каспер Рууд. Третий сет получился самым напряженным, но Карлос не дал ни единого шансу своему противнику: 1:3 (4:6, 6:2, 6:7, 3:6).

Победа Карлоса в открытом чемпионате США по теннису серии Grand Slam, позволяет ему возглавить мировой рейтинг ATP. С первой строчки он сдвинул россиянина Даниила Медведева. Рууд оказался на втором месте в рейтинге, на третьем – Рафаэль Надаль. На четвертом – Александр Зверев, а Медведев, потеряв очки, окажется на только на пятом месте.

Алькарас стал самой молодой первой ракеткой мира в возрасте 19 лет и 4 месяцев. Он побил рекорд австралийца Ллейтона Хьюитта, которому в 2001-м было 20 с половиной лет, когда он стал первой ракеткой мира.

За победу в US Open Карлос Алькарас получит 2,6 миллиона долларов.

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