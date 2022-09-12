Іспанець Карлос Алькарас виграв US Open і став наймолодшою першою ракеткою світу серед чоловіків

Іспанському тенісистові всього 19 років.

19-річний іспанець Карлос Алькарас переміг у фіналі US Open і став наймолодшою першою ракеткою світу серед чоловіків, встановивши рекорд. Про це пише Daily Mail.

У вирішальному матчі проти Карлоса Алькараса вийшов 22-річний норвежець Каспер Рууд. Третій сет вийшов найнапруженішим, але Карлос не дав жодного шансу своєму противнику: 1:3 (4:6, 6:2, 6:7, 3:6).

Перемога Карлоса у відкритому чемпіонаті США з тенісу серії Grand Slam дозволяє йому очолити світовий рейтинг ATP. З першого рядка він зсунув росіянина Данила Медведєва. Рууд опинився на другому місці в рейтингу, на третьому — Рафаель Надаль. На четвертому — Олександр Зверєв, а Медведєв, втративши очки, опинився лише на п'ятому місці.

Алькарас став наймолодшою першою ракеткою світу у віці 19 років і 4 місяців. Він побив рекорд австралійця Ллейтона Г'юїта, якому 2001-го було 20 з половиною років, коли він став першою ракеткою світу.

За перемогу в US Open Карлос Алькарас отримає 2,6 мільйона доларів.

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