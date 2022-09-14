В знаменитом Лондонском марафоне впервые смогут принять участие небинарные люди

Организаторы объявили, что на состязаниях в следующем году появится новая категория. Участники смогут записать свой пол как женский, мужской или небинарный. Аналогичные нововведения готовят и для Бостонского марафона.

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Знаменитый Лондонский марафон вводит новую категорию пола для спортсменов в 2023 году. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление организаторов мероприятия.

Теперь все участники спортивного состязания в Великобритании смогут записать себя в одну из трех гендерных позиций – женский пол, мужской пол или гендерквир, то есть небинарная особа.

"Это значительный шаг вперед для Лондонского марафона, поскольку мы продолжаем делать так, чтобы наше мероприятие стало по-настоящему инклюзивным", — прокомментировал новости директор известных спортивных соревнований Хью Брашер.

Он подчеркнул, что организаторам предстоит сделать еще многое на этом пути. Однако нынешние нововведения уже демонстрируют стремление сделать Лондонский марафон доступным для всех.

В заявлении уточняется, что такое изменение принято после продолжительного периода обсуждений и консультаций.

Следующий Лондонской марафон состоится 23 апреля 2023 года.

Лондонский марафон является одним из самых массовых забегов в мире. Проводится ежегодно весной с 1981 года в столице Великобритании.

Небинарные особы на Бостонском марафоне

За день до этого Бостонский марафон в США также объявил, что в соревнованиях впервые смогут принять участие небинарные спортсмены.

"Хотя в настоящее время у нас нет квалификационных стандартов для небинарных спортсменов, мы работаем над тем, чтобы небинарные участники принимались на мероприятие", – говорится в заявлении организаторов.

Следующий Бостонский марафон пройдет 17 апреля 2023 года.

Бостонский марафон — один из старейших и престижнейших марафонских забегов в мире. Мероприятия является членом лиги World Marathon Majors.

Напомним, Фокус в своей статье рассказывал, что поколение зумеров родилось в мире, где можно самим определяться с гендером и сексуальной ориентацией. Молодые люди считают такое многообразие нормой.

Ранее мы писали о том, что в США начнут выдавать паспорта с новым определением гендера.