В США начнут выдавать паспорта с новым определением гендера

Возможность получить паспорт с отметкой "Х" в графе гендера появится у американцев с 11 апреля.

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В США будут выдавать паспорта, где в графе с гендерной идентичностью личности укажут отметку "X", что будет свидетельствовать о неопределенном гендере. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного департамента США.

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В следующем году отметка "Х" станет доступной в других документах американцев.

В Госдепартаменте пояснили, что третий гендерный маркер разработан для небинарных, интерсексуальных и гендерно неконформных людей.

К примеру, у небинарных людей идентичность может просто выходить за пределы традиционной бинарной гендерной системы. Это может быть комбинация мужского и женского гендера (бигендерность, тригендерность), или та, которая склонна к изменениям (гендерфлюидность), либо же полностью отсутствовать (агендерность).

Власти США считают, что это сделано для того, чтобы уважить частную жизнь людей.

Впервые в США паспорт с неопределенным гендером выдали в октябре 2021 года. Прдполагалось, что все желающие смогут получить такой документ в 2022 году.

Напомним, в Бельгии решили провести редизайн национальных загранпаспортов. На документах появятся изображения героев комиксов и мультфильмов

Ранее сообщлось, что в Эстонии будут выдавать паспорта с новым дизайном: на страницах появятся национальные символы, изображения лесных жителей и растений.