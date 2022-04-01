У США почнуть видавати паспорти з новим визначенням гендеру

Можливість отримати паспорт із позначкою "Х" у графі гендеру з'явиться в американців з 11 квітня.

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У США видаватиму паспорти, де в графі з гендерною ідентичністю особи вкажуть позначку "X", що свідчить про невизначений гендер. Про це повідомили у пресслужбі Державного департаменту США.

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Наступного року позначка "Х" стане доступною в інших документах американців.

У Держдепартаменті пояснили, що третій гендерний маркер розроблений для небінарних, інтерсексуальних та гендерно неконформних людей.

Наприклад, у небінарних людей ідентичність може легко виходити межі традиційної бінарної гендерної системи. Це може бути комбінація чоловічого та жіночого гендеру (бігендерність, тригендерність), або та, яка схильна до змін (гендерфлюїдність), або ж повністю відсутня (агендерність).

Влада США вважає, що це зроблено для того, щоб поважати приватне життя людей.

Вперше у США паспорт із невизначеним гендером видали в жовтні 2021 року. Передбачали, що всі охочі зможуть отримати такий документ у 2022 році.

Нагадаємо, в Бельгії вирішили провести редизайн національних закордонних паспортів. На документах з'являться зображення героїв коміксів та мультфільмів

Раніше повідомляли, що в Естонії видаватимуть паспорти з новим дизайном: на сторінках з'являться національні символи, зображення лісових мешканців та рослин.