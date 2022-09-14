У знаменитому Лондонському марафоні вперше зможуть взяти участь небінарні люди

Організатори оголосили, що на змаганнях у наступному році з'явиться нова категорія. Учасники зможуть записати свою стать як жіночу, чоловічу чи небінарну. Аналогічні нововведення готують і для Бостонського марафону.

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Знаменитий Лондонський марафон запроваджує нову категорію статі для спортсменів у 2023 році. Про це пише агентство Reuters із посиланням на заяву організаторів заходу.

Тепер усі учасники спортивного змагання у Великій Британії зможуть записати себе в одну з трьох гендерних позицій — жіночу стать, чоловічу стать чи гендерквір, тобто небінарну особу.

"Це значний крок уперед для Лондонського марафону, оскільки ми продовжуємо робити так, щоб наш захід став по-справжньому інклюзивним", — прокоментував директор відомих спортивних змагань Г'ю Брашер.

Він наголосив, що організаторам належить зробити ще багато на цьому шляху. Проте нинішні нововведення вже демонструють прагнення зробити Лондонський марафон доступним всім.

У заяві уточнюється, що така зміна ухвалена після тривалого періоду обговорень та консультацій.

Наступний Лондонський марафон відбудеться 23 квітня 2023 року.

Лондонський марафон є одним із наймасовіших забігів у світі. Проводиться щороку навесні з 1981 року у столиці Великобританії.

Небінарні особи на Бостонському марафоні

За день до цього Бостонський марафон у США також оголосив, що у змаганнях уперше зможуть взяти участь небінарні спортсмени.

"Хоча нині ми не маємо кваліфікаційних стандартів для небінарних спортсменів, ми працюємо над тим, щоб небінарні учасники приймалися на захід", — йдеться у заяві організаторів.

Наступний Бостонський марафон відбудеться 17 квітня 2023 року.

Бостонський марафон — один із найстаріших і найпрестижніших марафонських забігів у світі. Заходи є членом ліги World Marathon Majors.

Нагадаємо, Фокус у своїй статті розповідав, що покоління зумерів народилося у світі, де можна самим визначатися із гендером та сексуальною орієнтацією. Молоді люди вважають таке різноманіття нормою.

Раніше ми писали про те, що в США почнуть видавати паспорти з новим визначенням гендеру.