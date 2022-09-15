Московский ФК запретил нападающему Педриньо использовать свое имя на форме (видео)

Руководство ФК "Локомотив" объяснило своему новому нападающему, что имя Педриньо ассоциируется для россиян с геями и его нежелательно произносить в прямом эфире.

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Педро Габриэлю — бразильскому нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" — руководство клуба запретило использовать собственное имя на форме игрока. Об инциденте стало известно во время эфира "Матч ТВ".

Спортивные журналисты в перерыве пообщались с футболистом, который и рассказал о случившемся.

По словам нападающего, изначально он хотел, чтоб на форменной футболке его имя значилось как Педриньо. Однако руководство клуба отказало.

Сначала футболисту просто сказали, что имя Педриньо "звучит не очень". Когда футболист уточнил, с чем же связан отказ в его просьбе, в руководстве "Локомотива" сказали, что в России это слово означает "гей, голубой". И произносить его вслух нежелательно.

Сам бразильский нападающий локомотива уточнил, что хочет, чтоб его называли именно Педриньо и посмеялся над ситуацией.

Что известно о футболисте Педриньо Перейра?

Полное имя футболиста — Педро Габриэл Перейра Лопес. Спортсмену — 22 года. В свое время он выступал за такие клубы, как: "Аудакс Сна-Паулу", "Оэсте", "Атлетико Паранаэнсе", "Ред Булл Брагантино".

В начале сентября Педриньо Перейра подписал контракт на 4 года с российским ФК "Локомотив" (Москва). Сейчас он — нападающий московского клуба под номером 29. К слову, цена подписанного контракта — 3,5 млн евро.

Напомним, ранее в РФ вырезали гей-сцены в фильме об Элтоне Джоне. Из финала убрали завершающий титр. В оригинале там сказано, что музыкант нашел любовь всей жизни и воспитывает с любимым мужчиной детей.

Кроме того росСМИ распространили фейк о том, что президент Украины отправил на Донбасс колону геев. Пропагандистка Скабеева в эфире одного из центральных телеканалов заявила, что "провести на Донбассе гей-парад" президенту Украины посоветовал лично Джо Байден.