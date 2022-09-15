Московський ФК заборонив нападнику Педріньйо використати своє ім'я на формі (відео)

Керівництво ФК "Локомотив" пояснило своєму новому нападникові, що ім'я Педріньйо асоціюється для росіян з геями, і його небажано вимовляти у прямому ефірі.

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Педро Габріелю — бразильському нападнику московського футбольного клубу "Локомотив" — керівництво клубу заборонило використовувати власне ім'я на формі гравця. Про інцидент стало відомо під час ефіру "Матч ТБ".

Спортивні журналісти у перерві поспілкувалися з футболістом, який і розповів про те, що сталося.

За словами нападника, спочатку він хотів, щоб на форменій футболці його ім'я значилося як Педріньйо. Проте керівництво клубу відмовило.

Спочатку футболісту просто сказали, що ім'я Педріньйо "звучить не дуже". Коли футболіст уточнив, із чим пов'язана відмова у його проханні, у керівництві "Локомотива" сказали, що в Росії це слово означає "гей, блакитний". І вимовляти його вголос небажано.

Сам бразильський нападник локомотива уточнив, що хоче, щоб його називали саме Педріньйо і посміявся з ситуації.

Що відомо про футболіста Педріньйо Перейра?

Повне ім'я футболіста — Педро Габріел Перейра Лопес. Спортсмену — 22 роки. Свого часу він виступав за такі клуби, як "Аудакс Сна-Паулу", "Оесте", "Атлетіко Паранаенсе", "Ред Булл Брагантіно".

На початку вересня Педріньйо Перейра підписав контракт на 4 роки з російським ФК "Локомотив" (Москва). Зараз він нападник московського клубу під номером 29. До речі, ціна підписаного контракту — 3,5 млн євро.

Нагадаємо, раніше у РФ вирізали гей-сцени у фільмі про Елтона Джона. З фіналу прибрали завершальний титр. В оригіналі там сказано, що музикант знайшов кохання всього життя і виховує з коханим чоловіком дітей.

Крім того, росЗМІ поширили фейк про те, що президент України відправив на Донбас колону геїв. Пропагандистка Скабєєва в ефірі одного із центральних телеканалів заявила, що "провести на Донбасі гей-парад" президенту України порадив особисто Джо Байден.