Криштиану Роналду собирает чемоданы и готовится уйти из "Манчестер Юнайтед" зимой, — СМИ

После крупного поражения в манчестерском дерби со счетом 6:3 нидерландский тренер Эрик тен Хаг устроил "разбор полетов". Роналду же весь воскресный матч просидел на скамейке запасных.

Related video

Руководство "Манчестер Юнайтед" не будет удерживать португальского нападающего Криштиану Роналду и позволит уйти из клуба в январское трансферное окно. Об этом сообщает The Telegraph.

Летом 37-летний футболист настаивал на уходе из "Юнайтед", т.к. хотел играть Лиги чемпионов. "Красные дьяволы" заняли в прошлом сезоне Английской премьер-лиги только 6 место, что не позволило пробиться в главный клубный турнир европейского континента.

Будущее Роналду в "Юнайтед" с начала сезона выглядело туманным, а сейчас у него только один сыгранный матч после семи туров АПЛ.

Накануне после крупного поражения в манчестерском дерби со счетом 6:3 нидерландский специалист "МЮ" Эрик тен Хаг устроил "разбор полетов" на тренировке. Игрокам и тренерам разрешалось высказывать любые соображения относительно возможных причин поражения от принципиального соперника. Роналду же весь воскресный матч просидел на скамейке запасных. На этом фоне британская отраслевая пресса вновь задалась вопросом о дальнейшей карьере португальской звезды на "Олд-Траффорде".

Менеджер команды всегда осторожен в своих высказываниях о Роналду, но сообщается, что он все же готов отпустить обладателя пяти "Золотых мячей", если зимой поступит выгодное предложение.

Ранее Фокус сообщал, что Криштиану Роналду предъявили обвинение за удар болельщика. Футболист "Юнайтед" нарушил правило E3 регламента Футбольной ассоциации Англии о ненадлежащем и/или насильственном поведении.

Напомним, что Украина подаст заявку на проведение Чемпионата мира по футболу в 2030 году. Киев, по данным журналистов, рассчитывает принять несколько матчей ЧМ-2030 совместно с Испанией и Португалией.