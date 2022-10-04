Кріштіану Роналду збирає валізи і готується піти з "Манчестер Юнайтед" узимку, — ЗМІ

Після великої поразки у манчестерському дербі з рахунком 6:3 нідерландський тренер Ерік тен Гаґ влаштував "розбір польотів". Роналду весь недільний матч просидів на лаві запасних.

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Керівництво "Манчестер Юнайтед" не утримуватиме португальського нападника Кріштіану Роналду і дозволить піти з клубу в січневе трансферне вікно. Про це повідомляє The Telegraph.

Влітку 37-річний футболіст наполягав на виході з "Юнайтед", адже хотів грати Ліги чемпіонів. "Червоні дияволи" зайняли минулого сезону Англійської прем'єр-ліги лише 6 місце, що не дозволило пробитися до головного клубного турніру європейського континенту.

Майбутнє Роналду в "Юнайтед" з початку сезону виглядало туманним, а зараз має лише один зіграний матч після семи турів АПЛ.

Напередодні після великої поразки у манчестерському дербі з рахунком 6:3 нідерландський спеціаліст "МЮ" Ерік тен Гаґ влаштував "розбір польотів" на тренуванні. Гравцям та тренерам дозволялося висловлювати будь-які міркування щодо можливих причин поразки від принципового суперника. Роналду весь недільний матч просидів на лаві запасних. На цьому тлі британська галузева преса знову загадувалася над питанням про подальшу кар'єру португальської зірки на "Олд-Траффорд".

Менеджер команди завжди обережний у своїх висловлюваннях про Роналду, але повідомляється, що він все ж таки готовий відпустити володаря п'яти "Золотих м'ячів", якщо взимку надійде вигідна пропозиція.

Раніше Фокус повідомляв, що Кріштіану Роналду звинуватили за удар уболівальника. Футболіст "Юнайтед" порушив правило E3 регламенту Футбольної асоціації Англії про неналежну та/або насильницьку поведінку.

Нагадаємо, що Україна подасть заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу у 2030 році. Київ, за даними журналістів, розраховує прийняти кілька матчів ЧС-2030 спільно з Іспанією та Португалією.