Отступать некуда: "Динамо" вылетит из Лиги Европы, если проиграет "Ренну"

Соперники встречались друг с другом четыре года назад — в том же турнире и на той же его стадии. Тогда подопечные Александра Хацкевича, несмотря на все имевшиеся сложности, неожиданно легко переиграли оппонентов — и в Киеве, и на выезде.

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В четверг, 6 октября, на стадионе "Роазон Парк" состоится матч третьего тура Лиги Европы между командой из одноименного французского города Ренн и киевским "Динамо". Начало матча — в 22:00 по Киеву.

Результат встречи крайне важен для киевлян, поскольку поражение не позволит выйти из группы и продолжить борьбу в Лиге Европы.

[ + – ] "Динамо" занимает последнее место в своей группе Лиги Европы.

Сегодняшние соперники уже встречались друг с другом четыре года назад — в том же турнире и на той же его стадии. Тогда подопечные Александра Хацкевича, несмотря на все имевшиеся сложности, неожиданно легко переиграли оппонентов — и в Киеве и на выезде.

На пресс-конференции перед матчем наставник киевлян Мирча Луческу назвал "Ренн" сильной командой. В Лиге-1 "красно-черные" идут на 6-м месте. В предыдущем матче на выезде они обыграли "Страсбур". В свою очередь, "Динамо" взяло верх над "Минаем" в прошлом матче УПЛ, на поле ужгородской команды вышел восстановившийся после травмы защитник Денис Попов.

[ + – ] Мирча Луческу и Виктор Цыганков – о предстоящем матче с "Ренном".

Румынский наставник киевлян может рассчитывать на тех же исполнителей, что и в предыдущих матчах Лиги Европы, к тому же, состав "Динамо" пополнили два легионера — нидерландский полузащитник Джастин Лонвейк и ямайский хавбек Кахим Пэррис. Оба уже успели дебютировать в матчах УПЛ. Более того, в составе "бело-синих" может выйти 19-летний сенегалец Самба Диалло, известный по выступлениям за "Динамо" в юношеской Лиге УЕФА.

Вице-капитан команды Виктор Цыганков перед матчем сказал, что "Динамо" будет играть для всей Украины и ее защитников, которым футбол помогает на время отвлечься от фронтовых будней. "Если победим, сделаем их день лучше", — сказал Цыганков.

Матч Лиги Европы "Ренн" – "Динамо": где и когда смотреть

Прямую телетрансляцию матча Лиги Европы между "Ренном" и "Динамо" покажет сервис Megogo и Volia TV.

Матч Лиги Европы "Ренн" – "Динамо": прогноз букмекеров

Французы, по мнению букмекеров, очевидные фавориты противостояния.

Букмекерские конторы дают такие коэффициенты:

Победа хозяев: 1,48;

Ничья: 4,70;

Непроигрыш "Динамо": 2,75

Победа "Динамо": 8,2

Обе забьют: 1,99

"Шахтер" минимально уступил "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу", причем в стартовых составах на поле мадридского стадиона вышли 12 украинских футболистов. В воротах "сливочных" уже второй матч кряду появляется голкипер сборной Украины Андрей Лунин.

Ранее Фокус сообщал, что "Реал" в 10 раз дороже "Шахтера". Общая стоимость состава мадридцев оценивается в более чем 800 млн евро, тогда как "Шахтер", по оценкам Transfermarkt, стоит только 80 млн.