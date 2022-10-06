Відступати нікуди: "Динамо" вилетить із Ліги Європи, якщо програє "Ренну"

Суперники зустрічалися один з одним чотири роки тому — у тому ж турнірі і на тій самій його стадії. Тоді підопічні Олександра Хацкевича, незважаючи на всі труднощі, несподівано легко переграли опонентів — і в Києві, і на виїзді.

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У четвер, 6 жовтня, на стадіоні "Роазон Парк" відбудеться матч третього туру Ліги Європи між командою з однойменного французького міста Ренн та київським "Динамо". Початок матчу — о 22:00 за Києвом.

Результат зустрічі вкрай важливий для киян, оскільки поразка не дозволить вийти із групи та продовжити боротьбу у Лізі Європи.

[ + – ] "Динамо" посідає останнє місце у своїй групі Ліги Європи.

Сьогоднішні суперники вже зустрічалися один з одним чотири роки тому — у тому ж турнірі і на тій самій його стадії. Тоді підопічні Олександра Хацкевича, незважаючи на всі труднощі, несподівано легко переграли опонентів — і в Києві, і на виїзді.

На прес-конференції перед матчем наставник киян Мірча Луческу назвав "Ренн" сильною командою. У Лізі-1 "червоно-чорні" йдуть на 6-му місці. У попередньому матчі на виїзді вони обіграли "Страсбур". У свою чергу, "Динамо" взяло гору над "Минаєм" у минулому матчі УПЛ, на поле ужгородської команди вийшов захисник Денис Попов, який відновився після травми.

[ + – ] Мірча Луческу та Віктор Циганков – про майбутній матч з "Ренном".

Румунський наставник киян може розраховувати на тих самих виконавців, що й у попередніх матчах Ліги Європи, до того ж, склад "Динамо" поповнили два легіонери — нідерландський півзахисник Джастін Лонвейк та ямайський хавбек Кахім Перріс. Обидва вже встигли дебютувати у матчах УПЛ. Більше того, у складі "біло-синіх" може вийти 19-річний сенегалець Самба Діалло, відомий за виступами за "Динамо" у юнацькій Лізі УЄФА.

Віце-капітан команди Віктор Циганков перед матчем сказав, що "Динамо" гратиме для всієї України та її захисників, яким футбол допомагає на якийсь час відволіктися від фронтових буднів. "Якщо переможемо, зробимо їхній день кращим", — сказав Циганков.

Матч Ліги Європи "Ренн" – "Динамо": де і коли дивитись

Пряму телетрансляцію матчу Ліги Європи між "Ренном" та "Динамо" покаже сервіс Megogo та Volia TV.

Матч Ліги Європи "Ренн" – "Динамо": прогноз букмекерів

Французи, на думку букмекерів, є очевидними фаворитами протистояння.

Букмекерські контори дають такі коефіцієнти:

Перемога господарів: 1,48;

Нічия: 4,70;

Непрограш "Динамо": 2,75

Перемога "Динамо": 8,2

Обидві заб'ють: 1,99

"Шахтар" мінімально поступився "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу", причому у стартових складах на поле мадридського стадіону вийшли 12 українських футболістів. У воротах "вершкових" вже другий матч поспіль з'являється голкіпер збірної України Андрій Лунін.

Раніше Фокус повідомляв, що "Реал" у 10 разів дорожчий за "Шахтар". Загальна вартість складу мадридців оцінюється у понад 800 млн євро, тоді як "Шахтар", за оцінками Transfermarkt, коштує лише 80 млн. євро.