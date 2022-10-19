Меткая стрельба: украинский спортсмен завоевал золотую медаль на турнире в Каире

24-летний Павел Коростылев положил пятую медаль в копилку нашей сборной на турнире в Каире. Его результаты позволили выиграть лицензию участие в Олимпийских играх-2024 в Париже.

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На чемпионате мира по стрельбе в Каире украинский спортсмен из Львова Павел Коростылев завоевал золотую медаль. Он стал первым в стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета на расстоянии 25 метров, сообщил в Twitter Национальный олимпийский комитет Украины.

Еще две серебряных медали завоевали наши спортсмены в дисциплине "стрельба из малокалиберной винтовки в положении лежа, 50 метров". Призерами стали Сергей Кулиш и Дарья Тихова.

Отметим, что для Коростылева это уже вторая награда на чемпионате. Ранее он завоевал бронзу в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Для 24-летнего львовянина это была первая медаль взрослого чемпионата мира по стрельбе.

Кроме того бронзовая медаль стала приятным бонусом, поскольку показанный им результат позволил Коростылеву обеспечить место в Олимпийских играх-2024, которые состоятся в Париже. Однако лицензия на Олимпиаду не являются именными, поэтому участие Коростылева пока официально не подтверждено.

Всего на счету у сборной Украины пять медалей. Ранее Виктор Банькин стал третьим в стрельбе с пистолета с 50 метров и завоевал бронзу, а Иван Ткаленко, Алексей Вятчин и Даниил Гриник в команде стали серебряными призерами по стрельбе из винтовки на 50 метров в трех позициях.

Ранее сообщалось, что по информации западных журналистов, Украина в скором времени намерена подать заявку на проведение Чемпионата мира по футболу в 2030 году. Издание The Times утверждает, что подобный шаг был инициирован украинским президентом Владимиром Зеленским после одобрения со стороны европейских правительств.

В немецком Франкфурте-на-Майне 9 октября состоялась жеребьевка Чемпионата Европы по футболу 2024 года. В отборочных играх украинской сборной придется сыграть с сильнейшими командами Европы, финалистами прошлого евро турнира — Англией и Италией.