24-річний Павло Коростильов поклав п'яту медаль у скарбничку нашої збірної на турнірі в Каїрі. Його результати дозволили виграти ліцензію на участь в Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

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На чемпіонаті світу зі стрільби у Каїрі український спортсмен зі Львова Павло Коростильов виборов золоту медаль. Він став першим у стрільбі зі стандартного малокаліберного пістолета на відстані 25 метрів, повідомив Національний олімпійський комітет України.

Ще дві срібні медалі вибороли наші спортсмени у дисципліні "стрільба з малокаліберної гвинтівки в положенні лежачи, 50 метрів". Призерами стали Сергій Куліш та Дарія Тихова.

Зазначимо, що для Коростильова це вже друга нагорода на чемпіонаті. Раніше він завоював бронзу у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Для нього 24-річного львів'янина це була перша медаль дорослого чемпіонату світу зі стрільби.

Крім того, бронзова медаль стала приємним бонусом, оскільки показаний ним результат дозволив Коростильову забезпечити місце в Олімпійських іграх-2024, які відбудуться в Парижі. Однак ліцензія на Олімпіаду не є іменними, тому участь Коростильова поки що офіційно не підтверджено.

Загалом на рахунку у збірної України п'ять медалей. Раніше Віктор Банькін став третім у стрільбі з пістолета з 50 метрів і завоював бронзу, а Іван Ткаленко, Олексій Вятчин та Данило Гриник у команді стали срібними призерами зі стрільби з гвинтівки на 50 метрів у трьох позиціях.

Раніше повідомлялося, що за інформацією західних журналістів Україна незабаром має намір подати заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу в 2030 році. Видання The Times стверджує, що подібний крок ініціював український президент Володимир Зеленський після схвалення з боку європейських урядів.

У німецькому Франкфурті-на-Майні 9 жовтня відбулося жеребкування Чемпіонату Європи з футболу 2024 року. У відбіркових іграх українській збірній доведеться зіграти із найсильнішими командами Європи, фіналістами минулого євро турніру — Англією та Італією.