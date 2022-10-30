Василий Ломаченко выиграл поединок против непобедимого Джемейна Ортиса (видео)

Спортсмен из США до встречи с украинцем ни разу не проигрывал в профессиональной карьере.

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34-летний украинский боксер Василий Ломаченко после возвращения на ринг победил американского спортсмена Джемейна Ортиса. Итоги боксерского поединка обнародовало тематическое издание Boxing247.

Так, Василий Ломаченко одержал первую победу после почти 11-месячного перерыва. Для Джемейна Ортиса, который до встречи с украинцем ни разу не проигрывал в профессиональной карьере, это был уже третий поединок в 2022 году.

В начале боя американский боксер перехватил инициативу, был более активный и работал джебом. После первого раунда у Василия Ломаченко отек правый глаз. Украинский боксер в ответ на активность Джемейна Ортиса осуществлял контратаки и наносил комбинационные серии ударов.

Самый большой перевес американского спортсмена был зафиксирован в 4 раунде — боксер смог нанести Василию 17 точных ударов. В течение следующей 3-минутки Ломаченко попытался перехватить инициативу. Раунды 6-8 прошли под полной инициативой украинского боксера, хотя Джемейн Ортис активно вступал в работу, стараясь забрать важные очки для итогового результата.

В последних 3-минутках Василий Ломаченко проводил серийные атаки и пытался избегать ударов от своего оппонента, однако больших преимуществ у Василия не было. Бой длился все раунды, а решение о победителе принимала судейская бригада.

Согласно судейским запискам, победу в поединке одержал украинский спортсмен Василий Ломаченко: 115:113, 116:112 та 117:111.

[ + – ] Василий Ломаченко одержал победу в поединке против Джемейна Ортиса

Стоит напомнить, что после полномасштабного вторжения Василий Ломаченко стал добровольцем и записался в ряды территориальной обороны для защиты родного города Белгород-Днестровский.

Также сообщалось, что Василий Ломаченко отказался от чемпионского поединка с австралийским боксером Джорджем Камбососом и решил остаться в Украине из-за полномасштабного вторжения российских войск.