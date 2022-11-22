"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Криштиану Роналду

Руководство клуба договорилось с игроком о досрочном расторжении. Соглашение вступает в силу немедленно.

Related video

Португальский футболист Криштиану Роналду официально покидает "Манчестер Юнайтед". Руководство клуба договорилось с представителями игрока о расторжении контракта. Соглашение вступает в силу немедленно. Об этом сообщается на сайте клуба.

"Клуб благодарит его за громадный вклад в течение двух периодов выступлений на Олд Траффорд, за время которых в 346 матчах он забил 145 голов, и желает ему и его семье всего хорошего в будущем", — говорится в сообщении.

"Все в "Манчестер Юнайтед" сфокусированы на том, чтобы добиться прогресса команды при тренере Эрике тен Хаге и за счет совместной работы сделать возможными успехи на поле", — заявила пресс-служба команды.

В текущем сезоне при новом тренера бывшая звезда команды нечасто попадал в состав. В матче с лондонским "Тоттенхэмом" Роналду отказался выйти на замену, за что был оштрафован. Дальше последовало скандальное интервью британскому таблоиду The Sun, в котором португалец раскритиковал руководство клуба и команды, в частности, напомнил о беседе с Сэром Алексом Фергюсоном перед возвращением на Олд Траффорд. По его словам, Фергюсон отговорил Роналду от перехода в стан команды-соперника "Манчестер Сити".

Напомним, что Роберт Левандовски не может забить на чемпионатах мира. Первый матч для польской сборной в Катаре против Мексики завершился вничью 0:0. Бомбардир не реализовал пенальти.

Ранее Фокус сообщал, что безголевой ничьей завершился и матч между Данией и Тунисом. Команды так и не порадовали фанов забитыми мячами.