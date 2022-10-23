Впрочем, эту сумму звездный спортсмен заработает за две недели.

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37-летнего португальского футболиста Криштиану Роналду оштрафовали на 34 миллиона гривен. Об этом пишет Daily Star.

Один из самых известных форвардов ХХІ века получил штраф в размере 887 тысяч евро (около 34 миллионов гривен). В "Манчестер Юнайтед" решили наказать Роналду за отказ выходить на замену во время матча с "Тоттенхэмом" в рамках 12-го тура Английской премьер-лиги. Тогда игра с лондонским футбольным клубом закончилась со счётом 2:0.

Помимо скандального отказа, португальский спортсмен еще и покинул стадион "Олд Траффорд", не дождавшись финального свистка в игре. А потом уехал с территории стадиона без разрешения тренера. За это скандального футболиста отстранили от тренировок с основной командой, а затем выписали штраф.

Впрочем, эта сумма составляет примерно двухнедельную зарплату Роналду.

[ + – ] Криштиану Роналду Фото: iSport

В частности, тренер португальца Эрик Тен Хаг решил не включать подопечного в заявку на игру против Челси.

Отметим, что 37-летний форвард во второй раз присоединился к Манчестер Юнайтед в сентябре 2021 года, когда вернулся из Ювентуса.

Напомним, Криштиану Роналду выбил из рук фаната телефон, из-за чего футболисту начали угрожать.

Также Фокус писал о слухах о завершении карьеры Криштиану Роналду в Манчестере зимой.