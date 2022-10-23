Втім, цю суму зірковий спортсмен заробить за два тижні.

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37-річного португальського футболіста Кріштіану Роналду оштрафували на 34 мільйони гривень. Про це пише Daily Star.

Один з найвідоміших форвардів сучасності отримав штраф у розмірі 887 тисяч євро (майже 34 мільйони гривень). У "Манчестер Юнайтед" вирішили покарати Роналду за відмову виходити на заміну під час матчу з "Тоттенхемом" у рамках 12-го туру Англійської прем'єр ліги. Тоді гра з лондонський футбольним клубом закінчилася з рахунком 2:0.

Окрім скандальної відмови, португальський спортсмен ще й покинув стадіон "Олд Траффорд", не дочекавшись фінального свистка в грі. А згодом поїхав з території стадіону без дозволу тренера. За це скандального футболіста відсторонили від тренувань з основною командою, а згодом виписали штраф.

Втім, ця сума становить приблизно двотижневу зарплатню Роналду.

[ + – ] Кріштіану Роналду Фото: iSport

Зокрема тренер португальця Ерік Тен Гаг вирішив не включати підопічного в заявку на гру проти Челсі.

Зазначимо, що 37-річний форвард вдруге приєднався до Манчестер Юнайтед у вересні 2021, коли повернувся з Ювентуса.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду вибив із рук фаната телефон, через що футболісту почали погрожувати.

Також Фокус писав про чутки щодо завершення кар'єри Кріштіану Роналду у Манчестері взимку.