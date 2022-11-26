Кениец стал звездой ЧМ-2022 в Катаре, указывая путь к метро (видео)

В обязанности Абубакара Аббаса входило просто сидеть на стуле и указывать поролоновым пальцем направление к метро. Он повторял "Метро туда", что в какой-то момент "подхватили" футбольные фанаты.

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На Чемпионате мира по футболу в Катаре звездами стали не только футболисты и тренеры сборных, но и простые служащие. Так, кениец Абубакар Аббас за считанные дни стал из безработного суперзвездой соцсетей. Об этом пишет Sports Brief.

В обязанности 23-летнего Абубакара входило сидеть на высоком стуле и указывать поролоновым пальцем на вход в метро, повторяя "Метро туда". Но он решил разнообразить свои обязанности и привлек внимание футбольных фанатов.

"В первый день на работе мне было скучно, и я почувствовал, что футбольным фанам тоже скучно. Так что я нашел способ их привлечь. На второй день, когда я сказал "Метро", они ответили "туда", мы стали это повторять, а они стали останавливаться, снимая меня. А я стал им подыгрывать", — рассказал Абубакар о своем успехе.

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В итоге видео с кенийцем стало вирусным и теперь он известен в Сети под прозвищем "Метромен".

Абубакар недавно даже завел свой собственный аккаунт Metro Man TikTok, который уже собрал более 40 000 подписчиков и сотни тысяч просмотров его видео.

А известные блогеры, которые отправились в Катар на ЧМ-2022, стали искать Метромена специально, чтобы с ним сфотографироваться.

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Абубакар получил свою работу на Чемпионате мира в Катаре случайно. Еще в сентябре он услышал о вакансиях в сфере безопасности. Он подал заявку в последний день и чудом попал в шорт-лист для собеседований.

Несмотря на то, что на эту работу претендовали сотни человек, Абубакару удалось получить место.

"Я могу сказать, что это была божья воля. Я с трудом попал на ночной автобус в Найроби и благодарю Бога, что выбрали меня", — признался Абубакар.

Слава Абубакара стала настолько велика, что он даже выступил на футбольном поле.

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Напомним, футболистам сборной Саудовской Аравии подарят по Rolls Royce Phantom за победу над сборной Аргентины.