Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Спорт Чемпионат мира по футболу-2022

Кениец стал звездой ЧМ-2022 в Катаре, указывая путь к метро (видео)

абубакар аббас, катар, чм 2022, чемпионат мира 2022, метромен, тикток
Фото: Скриншот | Абубакар Аббас из Кении стал звездой Сети, указывая путь к метро

В обязанности Абубакара Аббаса входило просто сидеть на стуле и указывать поролоновым пальцем направление к метро. Он повторял "Метро туда", что в какой-то момент "подхватили" футбольные фанаты.

Related video

На Чемпионате мира по футболу в Катаре звездами стали не только футболисты и тренеры сборных, но и простые служащие. Так, кениец Абубакар Аббас за считанные дни стал из безработного суперзвездой соцсетей. Об этом пишет Sports Brief.

В обязанности 23-летнего Абубакара входило сидеть на высоком стуле и указывать поролоновым пальцем на вход в метро, повторяя "Метро туда". Но он решил разнообразить свои обязанности и привлек внимание футбольных фанатов.

"В первый день на работе мне было скучно, и я почувствовал, что футбольным фанам тоже скучно. Так что я нашел способ их привлечь. На второй день, когда я сказал "Метро", они ответили "туда", мы стали это повторять, а они стали останавливаться, снимая меня. А я стал им подыгрывать", — рассказал Абубакар о своем успехе.

Абубакар Аббас получил прозвище Metro man

В итоге видео с кенийцем стало вирусным и теперь он известен в Сети под прозвищем "Метромен".

Абубакар недавно даже завел свой собственный аккаунт Metro Man TikTok, который уже собрал более 40 000 подписчиков и сотни тысяч просмотров его видео.

А известные блогеры, которые отправились в Катар на ЧМ-2022, стали искать Метромена специально, чтобы с ним сфотографироваться.

"Метромена" называют новой звездой ЧМ-2022

Абубакар получил свою работу на Чемпионате мира в Катаре случайно. Еще в сентябре он услышал о вакансиях в сфере безопасности. Он подал заявку в последний день и чудом попал в шорт-лист для собеседований.

Несмотря на то, что на эту работу претендовали сотни человек, Абубакару удалось получить место.

"Я могу сказать, что это была божья воля. Я с трудом попал на ночной автобус в Найроби и благодарю Бога, что выбрали меня", — признался Абубакар.

Слава Абубакара стала настолько велика, что он даже выступил на футбольном поле.

Абубакара даже пригласили выстпить перед матчем

Напомним, футболистам сборной Саудовской Аравии подарят по Rolls Royce Phantom за победу над сборной Аргентины.