Кенієць став зіркою ЧС-2022 у Катарі, вказуючи шлях до метро (відео)

До обов'язків Абубакара Аббаса входило просто сидіти на стільці та вказувати поролоновим пальцем напрямок до метро. Він повторював "Метро туди", що в якийсь момент "підхопили" футбольні фанати.

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На Чемпіонаті світу з футболу в Катарі зірками стали не лише футболісти та тренери збірних, а й прості службовці. Так, кенієць Абубакар Аббас за лічені дні став із безробітного суперзіркою соцмереж. Про це пише Sports Brief.

До обов'язків 23-річного Абубакара входило сидіти на високому стільці та вказувати поролоновим пальцем на вхід у метро, повторюючи "Метро туди". Але він вирішив урізноманітнити свої обов'язки та привернув увагу футбольних фанатів.

"У перший день на роботі мені було нудно, і я відчув, що футбольним фанам теж нудно. Тож я знайшов спосіб їх залучити. На другий день, коли я сказав "Метро", вони відповіли "туди", ми почали це повторювати, а вони почали зупинятися, знімаючи мене. А я став їм підігравати", — розповів Абубакар про свій успіх.

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Зрештою відео з кенійцем стало вірусним і тепер він відомий у мережі під прізвиськом "Метромен".

Абубакар нещодавно навіть завів свій власний обліковий запис Metro Man TikTok, який вже зібрав понад 40 000 підписників і сотні тисяч переглядів його відео.

А відомі блогери, які вирушили в Катар на ЧС-2022, почали шукати Метромена спеціально, щоб з ним сфотографуватися.

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Абубакар отримав свою роботу на Чемпіонаті світу в Катарі випадково. Ще у вересні він почув про вакансії у сфері безпеки. Він подав заявку в останній день і дивом потрапив у шорт-лист для співбесід.

Незважаючи на те, що на цю роботу претендували сотні людей, Абубакару вдалося отримати місце.

"Я можу сказати, що це була божа воля. Я важко потрапив на нічний автобус у Найробі й дякую Богу, що вибрали мене", — зізнався Абубакар.

Слава Абубакара стала настільки великою, що він навіть виступив на футбольному полі.

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