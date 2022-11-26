Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Спорт Чемпіонат світу з футболу-2022

Кенієць став зіркою ЧС-2022 у Катарі, вказуючи шлях до метро (відео)

абубакар аббас, катар, чм 2022, чемпіонат світу 2022, метромен, тикток
Фото: Скріншот | Абубакар Аббас із Кенії став зіркою мережі, вказуючи шлях до метро

До обов'язків Абубакара Аббаса входило просто сидіти на стільці та вказувати поролоновим пальцем напрямок до метро. Він повторював "Метро туди", що в якийсь момент "підхопили" футбольні фанати.

Related video

На Чемпіонаті світу з футболу в Катарі зірками стали не лише футболісти та тренери збірних, а й прості службовці. Так, кенієць Абубакар Аббас за лічені дні став із безробітного суперзіркою соцмереж. Про це пише Sports Brief.

До обов'язків 23-річного Абубакара входило сидіти на високому стільці та вказувати поролоновим пальцем на вхід у метро, повторюючи "Метро туди". Але він вирішив урізноманітнити свої обов'язки та привернув увагу футбольних фанатів.

"У перший день на роботі мені було нудно, і я відчув, що футбольним фанам теж нудно. Тож я знайшов спосіб їх залучити. На другий день, коли я сказав "Метро", вони відповіли "туди", ми почали це повторювати, а вони почали зупинятися, знімаючи мене. А я став їм підігравати", — розповів Абубакар про свій успіх.

Абубакар Аббас отримав прізвисько Metro man

Зрештою відео з кенійцем стало вірусним і тепер він відомий у мережі під прізвиськом "Метромен".

Абубакар нещодавно навіть завів свій власний обліковий запис Metro Man TikTok, який вже зібрав понад 40 000 підписників і сотні тисяч переглядів його відео.

А відомі блогери, які вирушили в Катар на ЧС-2022, почали шукати Метромена спеціально, щоб з ним сфотографуватися.

"Метромена" називають новою зіркою ЧС-2022

Абубакар отримав свою роботу на Чемпіонаті світу в Катарі випадково. Ще у вересні він почув про вакансії у сфері безпеки. Він подав заявку в останній день і дивом потрапив у шорт-лист для співбесід.

Незважаючи на те, що на цю роботу претендували сотні людей, Абубакару вдалося отримати місце.

"Я можу сказати, що це була божа воля. Я важко потрапив на нічний автобус у Найробі й дякую Богу, що вибрали мене", — зізнався Абубакар.

Слава Абубакара стала настільки великою, що він навіть виступив на футбольному полі.

Абубакара навіть запросили виспити перед матчем

Нагадаємо, футболістам збірної Саудівської Аравії подарують по Rolls Royce Phantom за перемогу над збірною Аргентини.