Олимпийский чемпион Рудиша дважды выжил в катастрофах (фото)

Несколько лет назад, в 2019 году, кенийский легкоатлет уже попадал в катастрофу. Тогда его внедорожник столкнулся с рейсовым автобусом.

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Двукратный олимпийский чемпион Дэвид Рудиша выжил при крушении самолета. Об этом сообщает Nation.Africa.

По информации СМИ, падение самолета произошло в субботу, 10 декабря в округе Каджидао (Кения). У легкого моторного самолета на восьмой минуте после взлета отказал двигатель. Он заглох.

Пилот пытался совершить аварийную посадку, но задел крылом дерево. Однако самолет задел крылом дерево, начал вращаться в воздухе и упал на камни.

Дэвид Рудиша и еще пять пассажиров, которые были вместе с ним на борту авиационного судна, выжили.

В Западную больницу Найроби для специализированного лечения перевели только одного пострадавшего: председателя Kenya Masters Athletics Стивена Олея Марайя, получившего травму правого ребра.

[ + – ] Дэвид Рудиша навещает в больнице пострадавшего в катастрофе председателя Kenya Masters Athletics Фото: Nation.Africa

"Мы благодарим Бога за то, что все остались живы", – прокомментировал катастрофу сам спортсмен.

Также Рудиш поблагодарил за мастерство пилота.

"Это был страшный эпизод, когда ты держишь свое сердце в руке, когда молишься Богу. Пилот проделал невероятную работу, чтобы удерживать самолет", — сказал спортсмен.

[ + – ] Дэвид Рудиша позирует возле обломков самолета, на борту которого он летел

К слову, в августе 2019 год субботним вечером Рудиша уже попадал в катастрофе. Его внедорожник врезался в автобус 24 августа 2019 года в районе Кегоги на дороге Керока-Сотик. Спортсмен попал в дорожно-транспортное происшествие в Кероке по дороге домой в Килгорис. Тогда произошло лобовое столкновение с автобусом.

Дэвид Лекута Рудиша — кенийский легкоатлет, специализируется в беге на 800 метров. Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Африки. Двукратный победитель Бриллиантовой лиги. Рекордсмен мира на дистанции 800 метров.

Напомним, основатель Forex Club миллиардер Вячеслав Таран разбился на вертолете в Монако. Бизнесмен возвращался в Монако из швейцарской Лозанны, где он являлся членом правления компании YouHodler SA — разработчика криптокошелька YouHodler.

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