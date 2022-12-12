Олімпійський чемпіон Рудіша двічі вижив у катастрофах (фото)

Кілька років тому, 2019 року, кенійський легкоатлет уже потрапляв у катастрофу. Тоді його позашляховик зіштовхнувся з рейсовим автобусом.

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Дворазовий олімпійський чемпіон Давід Рудіша вижив під час аварії літака. Про це повідомляє Nation.Africa.

За інформацією ЗМІ, падіння літака сталося в суботу, 10 грудня, в окрузі Каджідао (Кенія). У легкого моторного літака на восьмій хвилині після зльоту відмовив двигун. Він заглохнув.

Пілот намагався здійснити аварійну посадку, але зачепив крилом дерево. Літак почав обертатися в повітрі та впав на каміння.

Давід Рудіша та ще п'ятеро пасажирів, які були разом із ним на борту авіаційного судна, вижили.

У Західну лікарню Найробі для спеціалізованого лікування перевели лише одного постраждалого — голову Kenya Masters Athletics Стівена Олея Марайю, який отримав травму правого ребра.

[ + – ] Давід Рудіша відвідує в лікарні постраждалого в катастрофі голову Kenya Masters Athletics Фото: Nation.Africa

"Ми дякуємо Богові за те, що всі залишилися живими", — прокоментував катастрофу сам спортсмен.

Також Рудіша подякував за майстерність пілоту.

"Це був страшний епізод, коли ти тримаєш своє серце в руці, коли молишся Богу. Пілот зробив неймовірну роботу, щоб утримувати літак", — сказав спортсмен.

[ + – ] Давід Рудіша позує біля уламків літака, на борту якого він летів

До речі, у серпні 2019 суботнім вечором Рудіша вже потрапляв у катастрофу. Його позашляховик врізався в автобус 24 серпня 2019 року в районі Кегоги на дорозі Керока-Сотік. Спортсмен потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Кероці дорогою додому в Кілгоріс. Тоді сталося лобове зіткнення з автобусом.

Давід Лекута Рудіша — кенійський легкоатлет, який спеціалізується в бігу на 800 метрів. Дворазовий олімпійський чемпіон, дворазовий чемпіон світу, дворазовий чемпіон Африки. Дворазовий переможець Діамантової ліги. Рекордсмен світу на відстані 800 метрів.

Нагадаємо, засновник Forex Club мільярдер В'ячеслав Таран розбився на гелікоптері в Монако. Бізнесмен повертався в Монако зі швейцарської Лозанни, де він був членом правління компанії YouHodler SA — розробника криптогаманця YouHodler.

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