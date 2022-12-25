В Египте во время баскетбольного матча обрушилась трибуна с болельщиками (видео)

Министерство спорта Египта заявило, что обрушение произошло из-за давки. Большинство пострадавших получили сильные переломы.

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В Каире произошло обрушение трибуны с болельщиками во время баскетбольного матча между командами "Аль-Ахли" (Каир) и "Аль-Иттихад" (Александрия). Об этом пишет издание Associated Press.

Сообщается, что 27 человек получили ранения в результате инцидента. Игру, которая проходил в спортивном зале Хасана Мустафы, отметили.

Представитель министерства здравоохранения Хоссам Абдель-Гаффар заявил, что у большинства раненых сломаны кости. Он сказал, что они были доставлены в больницы, их травмы не угрожают жизни.

Мохамед Фавзи, представитель министерства спорта, сообщил, что трибуны рухнули из-за давки сторонников "Иттихад".

В сети появились кадры, на которых видно, как обрушилась трибуна.

[ + – ] Обрушение трибуны в Египте

Издание пишет, что многофункциональная спортивная арена была названа в честь главы Международной федерации гандбола Хасана Мустафы. Он открылся три года назад.

Ранее Фокус писал, что сборную Аргентины пришлось эвакуировать из Буэнос-Айреса. Во время победного тура по улицам Буэнос-Айреса, автобус со спортсменами окружили фанаты. Футболистов эвакуировали на 5 вертолетах.

Еще напомним, что олимпийский чемпион Рудиша дважды выжил в катастрофах. Несколько лет назад, в 2019 году, кенийский легкоатлет уже попадал в катастрофу. Тогда его внедорожник столкнулся с рейсовым автобусом.