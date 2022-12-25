У Єгипті під час баскетбольного матчу обрушилася трибуна з уболівальниками (відео)

Міністерство спорту Єгипту заявило, що обвалення сталося через тисняву. Більшість постраждалих зазнали сильних переломів.

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У Каїрі стався обвал трибуни з уболівальниками під час баскетбольного матчу між командами "Аль-Ахлі" (Каїр) та "Аль-Іттіхад" (Олександрія). Про це пише видання Associated Press.

Повідомляється, що 27 людей отримали поранення внаслідок інциденту. Гру, яка проходила у спортивній залі Хасана Мустафи, зазначили.

Представник міністерства охорони здоров'я Хоссам Абдель-Гаффар заявив, що у більшості поранених зламані кістки. Він сказав, що їх було доставлено до лікарень, їхні травми не загрожують життю.

Мохамед Фавзі, представник міністерства спорту, повідомив, що трибуни впали через тисняву прихильників "Іттіхад".

У мережі з'явилися кадри, на яких видно, як завалилася трибуна.

[ + – ] Завал трибуни в Єгипті

Видання пише, що багатофункціональна спортивна арена була названа на честь голови Міжнародної федерації гандболу Хасана Мустафи. Він відкрився три роки тому.

Раніше Фокус писав, що збірну Аргентини довелося евакуювати із Буенос-Айреса. Під час переможного туру вулицями Буенос-Айреса автобус зі спортсменами оточили фанати. Футболістів евакуювали на 5 вертольотах.

Ще нагадаємо, що олімпійський чемпіон Рудіша двічі вижив у катастрофах. Кілька років тому, 2019 року, кенійський легкоатлет уже потрапляв у катастрофу. Тоді його позашляховик зіштовхнувся із рейсовим автобусом.