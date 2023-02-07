Олимпийскому чемпиону из РФ Костомарову ампутировали стопы: врачи борются за спасение рук

Фигурист был госпитализирован с пневмонией 10 января. Он находился в медикаментозной коме и был подключен к ЭКМО. Ранее спортсмен поддержал вторжение России в Украину.

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Российскому олимпийскому чемпиону в спортивных танцах на льду 45-летнему Роману Костомарову ампутировали обе стопы, спортсмен также может лишиться рук. Месяц назад он был госпитализирован с пневмонией. Об этом сообщает издание "ТАСС" со ссылкой на источники.

По информации журналистов, Костомаров идет на поправку, а общее состояние улучшается. Однако сейчас врачи борются за сохранение его рук.

"Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей", — сказал собеседник журналистам.

10 января серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух рассказал, что Роман Костомаров был экстренно госпитализирован с пневмонией, его направили в реанимацию. Позже появилась информация, что фигурист находится в тяжелом состоянии в московской больнице. Его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Спустя две недели, 24 января, необходимость в этом отпала. Однако у спортсмена сохранялся сепсис и были проблемы с кровообращением. Тогда гангрена распространилась на пальцы ног.

Что известно о Рамане Костомарове?

На Олимпиаде-2006 в Турине в дуэте с женой Дмитрия Пескова Татьяной Навкой Роман Костомаров выиграл золотую медаль. Пара фигуристов дважды становилась чемпионами мира, трижды — чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

Фигурист поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину. Он также заявлял, что его страна якобы никогда ни на кого не нападала.

"Так долго терпеть западное влияние на всю ситуацию во всем мире, а сейчас с Украиной в своих интересах — это утопия! Россия — не терпила! Россия никогда никого не трогала и не нападала!" — написал он на своей странице в Instagram 24 февраля.

Напомним, 2 февраля в ООН призвали допустить российских спортсменов на Олимпиаду. В ведомстве считают, что олимпийское сообщество должно следовать правилам Олимпийской хартии и отказаться от дискриминации спортсменов из РФ и Беларуси.

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