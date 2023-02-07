Олімпійському чемпіону з РФ Костомарову ампутували стопи: лікарі виборюють порятунок рук

Фігуриста госпіталізовано з пневмонією 10 січня. Він перебував у медикаментозній комі та був підключений до ЕКМО. Раніше спортсмен підтримав вторгнення Росії до України.

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Російському олімпійському чемпіону вспортивних танцях на льоду 45-річному Роману Костомарову ампутували обидві стопи, спортсмен також може втратити руки. Місяць тому він був госпіталізований із пневмонією. Про це повідомляє видання ТАСС із посиланням на джерела.

За інформацією журналістів, Костомаров іде на поправлення, а загальний стан покращується. Проте зараз лікарі виборюють збереження його рук.

"Операція пройшла без ексцесів, загалом організм іде на поправку. Наразі йде боротьба за руки. Роман у свідомості. Загальний стан покращується. Але він продовжує перебувати в реанімації під пильним наглядом лікарів", — сказав співрозмовник журналістам.

10 січня срібний призер Олімпіади-2002 Ілля Авербух розповів, що Роман Костомаров був екстрено госпіталізований із пневмонією, його направили до реанімації. Пізніше з'явилася інформація, що фігурист перебуває у тяжкому стані у московській лікарні. Його ввели в медикаментозну кому та під'єднали до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО).

Через два тижні, 24 січня, потреба в цьому відпала. Однак у спортсмена зберігався сепсис і були проблеми із кровообігом. Тоді гангрена поширилася на пальці ніг.

Що відомо про Романа Костомарова?

На Олімпіаді-2006 у Турині у дуеті з дружиною Дмитра Пєскова Тетяною Навкою Роман Костомаров виграв золоту медаль. Пара фігуристів двічі ставала чемпіонами світу, тричі — чемпіонами Європи та переможцями фіналу серії Гран-прі.

Фігурист підтримав повномасштабне вторгнення РФ до України. Він також заявляв, що його країна нібито ніколи ні на кого не нападала.

"Так довго терпіти західний вплив на всю ситуацію в усьому світі, а зараз з Україною у своїх інтересах — це утопія! Росія — не терпіла! Росія ніколи нікого не чіпала і не нападала!" — написав він на своїй сторінці в Instagram 24 лютого.

Нагадаємо, 2 лютого в ООН закликали допустити російських спортсменів на Олімпіаду. У відомстві вважають, що олімпійська спільнота має дотримуватися правил Олімпійської хартії та відмовитися від дискримінації спортсменів з РФ та Білорусі.

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