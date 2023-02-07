"Контрактные обязательства": Ярмоленко не будет в "Динамо" как минимум до лета, — СМИ

Перед стартом матчей УПЛ в отраслевой прессе появились публикации о том, что тренер Сергей Ребров и полузащитник команды Андрей Ярмоленко якобы стремятся побыстрее вернуться в Киев, а переговоры о досрочном расторжении контрактов в Саудовской Аравии на продвинутой стадии.

Related video

Большинство украинских футбольных журналистов сходятся во мнении, что, по меньшей мере, до лета Андрея Ярмоленко в Киеве не будет. Об этом, в частности, высказался журналист Виктор Вацко на YouTube-канале "Вацко Live".

Перед стартом матчей УПЛ в отраслевой прессе появились публикации о том, что тренер саудовского клуба "Аль-Айн" Сергей Ребров и полузащитник команды Андрей Ярмоленко якобы ведут активные переговоры о досрочном расторжении своих контрактов, чтобы побыстрее вернуться в Киев.

Но, по словам Вацко, Андрей Ярмоленко связан контрактными обязательствами с саудовским клубом и как минимум до лета его точно не будет в составе киевского "Динамо".

Более того, саудиты могут продолжить еще на год контракт с украинским полузащитником, воспользовавшись соответствующим пунктом в соглашении.

"Клуб, возможно, серьезно размышляет над тем, чтобы летом воспользоваться опцией, которая есть в контракте Ярмоленко о продлении контракта еще на один год", — отметил журналист.

Это же касается и появления весной на тренерском посту сборной Украины Сергея Реброва: вероятность практически нулевая.

"Хотелось бы ошибиться, но пока что так", — сказал Вацко.

Аналогичное мнение высказывают и авторы Telegram-канала "Динамо Киев Inside".

"Ответ прост: пока нет. Контрактные обязательства. Точка", — говорится в публикации.

В нынешнем сезоне Ярмоленко забил восемь голов за саудовский клуб и отдал четыре голевые передачи.

Напомним, что футболисты из команды Украинской премьер-лиги, которые находятся на предсезонном сборе в Турции, рассказали, где были во время землетрясения в Турции.

15 футбольных команд Украинской премьер-лиги, а также ряд клубов из низшего дивизиона, готовятся к продолжению сезона в Турции. И только львовский "Рух" уехал на зимние сборы в Хорватию.

Ранее Фокус сообщал, что для России и Беларуси могут запретить участие в Олимпиаде-2024. Глава Минспорта Польши заявил, что будет сформирована коалиция из 40 стран для "оказания давления" на МОК.