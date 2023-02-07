"Контрактні зобов'язання": Ярмоленко не буде в "Динамо" як мінімум до літа, — ЗМІ

Перед стартом матчів УПЛ у галузевій пресі з'явилися публікації про те, що тренер Сергій Ребров і півзахисник команди Андрій Ярмоленко нібито прагнуть якнайшвидше повернутися у Київ, а переговори про дострокове розірвання контрактів у Саудівській Аравії на просунутій стадії.

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Більшість українських футбольних журналістів сходяться на думці, що щонайменше до літа Андрія Ярмоленка в Києві не буде. Про це зокрема висловився журналіст Віктор Вацко на YouTube-каналі "Вацко Live".

Перед стартом матчів УПЛ у галузевій пресі з'явилися публікації про те, що тренер саудівського клубу "Аль-Айн" Сергій Ребров і півзахисник команди Андрій Ярмоленко нібито ведуть активні переговори про дострокове розірвання своїх контрактів, аби швидше повернутися у Київ.

Але, за словами Вацка, Андрій Ярмоленко пов'язаний контрактними зобов'язаннями із саудівським клубом і щонайменше до літа його точно не буде у складі київського "Динамо".

Ба більше, саудити можуть продовжити ще на рік контракт з українським півзахисником, скориставшись відповідним пунктом в угоді.

"Клуб, можливо, серйозно розмірковує над тим, щоб улітку скористатися опцією, яка є у контракті Ярмоленка про продовження контракту ще на один рік", — зазначив журналіст.

Це ж стосується і появи навесні на тренерській посаді збірної України Сергія Реброва: ймовірність практично нульова.

"Хотілося б помилитися, але поки що так", — сказав Вацко.

Аналогічну думку висловлюють й автори Telegram-каналу "Динамо Київ Inside".

"Відповідь проста: поки ні. Контрактні зобов'язання. Крапка", — йдеться у публікації.

У нинішньому сезоні Ярмоленко забив вісім голів за саудівський клуб і віддав чотири гольові передачі.

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