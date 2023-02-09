Американская сборная по боксу официально отказалась от участия в ЧМ из-за России

Американские спортсмены выразили протест после случая в Марракеше с российской символикой. Они решили, что не появятся на чемпионатах мира, пока не будет решен этот вопрос.

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Сборная Соединенных Штатов Америки по боксу приняла решение отказаться от участия в Чемпионате мира из-за того, что туда допустили Российскую Федерацию. Об этом говорится в заявлении Федерации бокса США (USA Boxing), которое опубликовано 8 февраля на сайте олимпийского комитета США.

Американские спортсмены оповестили в своем обращении, что не хотят быть причастны к российской агрессии, поэтому не будут представлены как в женском, так и мужском чемпионатах мира Международной ассоциации бокса (IBA).

"Хотя спорт призван быть политически нейтральным, многие боксеры, тренеры и другие представители украинского боксерского сообщества были убиты в результате российской агрессии против Украины. В частности, тренер Михаил Кореновский, погибший в результате попадания российской ракеты в жилой дом в январе 2023 года. Спортивная инфраструктура Украины, включая многочисленные боксерские залы, разрушена российской агрессией", — говорится в заявлении федерации.

При этом, согласно санкциям МОК, Россия и Беларусь не имеют права на использование государственной символики на международных мероприятиях, но это не помешало выйти спортсменам из России с собственным флагом на турнире IBA Golden Belt Series в Марракеше, который состоялся в этом году.

Женский чемпионат мира состоится в следующем месяцев в Нью-Дели, а мужской — в мае в Ташкенте.

Напомним, что 31 января Латвия отказалась выступать вместе с россиянами и белорусами на Олимпийских играх в 2024 году, о чем заявил президент Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) Жорж Тикмер. ЛОК собирается предложить спортивным федерациям Латвии обратиться к международному сообществу с призывом не допускать россиян и белорусов к участию в квалификационных соревнованиях Олимпиады.

Ранее Фокус писал, что в МОК отвергли критику о допуске россиян к Олимпиаде. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, участие российских спортсменов в предстоящей Олимпиаде является "рекламой геноцида" и поощрением дальнейших преступлений со стороны РФ.