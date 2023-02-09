Американська збірна з боксу офіційно відмовилася від участі в ЧС через Росію

Американські спортсмени висловили протест після випадку у Марракеш з російською символікою. Вони вирішили, що не з'являться на Чемпіонатах світу, допоки не розв'яжеться це питання.

Related video

Збірна Сполучених Штатів Америки з боксу прийняла рішення відмовитися від участі у Чемпіонаті світу через те, що туди допустили Російську Федерацію. Про це йдеться у заяві Федерації боксу США (USA Boxing), яку опубліковано 8 лютого на сайті олімпійського комітету США.

Американські спортсмени сповістили у своєму зверненні, що не хочуть бути причетними до російської агресії, тому не будуть представлені як у жіночому, так і чоловічому Чемпіонатах світу Міжнародної асоціації боксу (IBA).

"Хоча спорт покликаний бути політично нейтральним, багато боксерів, тренерів та інших представників української боксерської спільноти було вбито в результаті російської агресії проти України. Зокрема, тренер Михайло Кореновський, який загинув внаслідок попадання російської ракети в житловий будинок у січні 2023 року. Спортивна інфраструктура Україна, включаючи численні боксерські зали, зруйнована російською агресією", — йдеться у заяві федерації.

Водночас згідно з санкціями МОК, Росія та Білорусь не мають права на використання державної символіки на міжнародних заходах, але це не завадило вийти спортсменам із Росії з власним прапором на турнірі IBA Golden Belt Series у Марракеш, який відбувся цього року.

Жіночий Чемпіонат світу відбудеться наступного місяця в Нью-Делі, а чоловічий у травні в Ташкенті.

Нагадаємо, що 31 січня Латвія відмовилася виступати разом із росіянами та білорусами на Олімпійських іграх у 2024 році, про що заявив президент Латвійського олімпійського комітету (ЛОК) Жорж Тікмер. ЛОК збирається запропонувати спортивним федераціям Латвії звернутися до міжнародної спільноти із закликом не допускати росіян та білорусів до участі у кваліфікаційних змаганнях Олімпіади.

Раніше Фокус писав, що у МОК відкинули критику про допуск росіян до Олімпіади. За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, участь російських спортсменів у майбутній Олімпіаді є "рекламою геноциду" та заохоченням подальших злочинів з боку РФ.