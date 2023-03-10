10 минут до победы: "Шахтер" сыграл вничью с "Фейеноордом" в Лиге Европы (видео)

Лидер чемпионата Нидерландов владел игровым преимуществом, но счет открыли горняки. Ярослав Ракицкий отличился со стандартного положения. Ответный матч за выход в 1/4 Лиги Европы состоится 16 марта на "Де Кейпе".

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Футболисты "Шахтера" не удержали победный счет в матче против роттердамского "Фейеноорда" на "Стадионе Войска Польского", домашней арене "Легии".

Инициативой большую часть матча владели гости, "Шахтер" же в отсутствие ряда основных исполнителей в линии обороны, едва справлялся с атаками лидера чемпионата Нидерландов.

Футболисты "Шахтера" поздравляют Ярослава Ракицкого

Во втором тайме представитель Эредивизии взвинтил обороты, и острые эпизоды раз за разом стали появляться у ворот Анатолия Трубина. Однако первыми отличились номинальные хозяева. На 79-й минуте матча за "горняков" забил вернувшийся Ярослав Ракицкий. После подачи Георгия Судакова центральный защитник, уже падая, спиной (!) перевел мяч в сетку.

Гол Ярослава Ракицкого, смотреть с 0:16

Но победный счет перед ответным поединком в Роттердаме сохранить не удалось. Аргентинский нападающий Эсекиэль Бульяуде, который вышел на замену, головой отправил мяч в сетку ворот украинского голкипера. Позиционный промах допустил правый защитник Лукас Тейлор.

Судьба выход в 1/4 финала Лиги Европы будет решаться на "Де Кейпе". Ответный матч состоится в Роттердаме 16 марта.

Напомним, что благодаря сейвам Анатолия Трубина "Шахтер" переиграл французский "Ренн" в серии пенальти, благодаря чему единственная команда из Украины продолжила выступления в еврокубках.

Ранее Фокус сообщал, что во время жеребьевки "Шахтеру" достался "Фейеноорд" из Роттердама, текущий лидер турнирной таблицы чемпионата Нидерландов.