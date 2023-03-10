10 хвилин до перемоги: "Шахтар" зіграв унічию з "Феєнордом" у Лізі Європи (відео)

Лідер чемпіонату Нідерландів мав ігрову перевагу, але рахунок відкрили гірники. Ярослав Ракицький відзначився зі стандартного положення. Матч-відповідь за вихід до 1/4 Ліги Європи відбудеться 16 березня на "Де Кейп".

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Футболісти "Шахтаря" не втримали переможний рахунок у матчі проти роттердамського "Феєнорда" на "Стадіоні Війська Польського", домашній арені "Легії".

Ініціативою велику частину матчу володіли гості, "Шахтар" же за відсутності низки основних виконавців у лінії оборони ледь справлявся з атаками лідера чемпіонату Нідерландів.

Футболісти "Шахтаря" вітають Ярослава Ракицького

У другому таймі представник Ередивізії підняв оберти, і гострі епізоди щоразу почали з'являтися біля воріт Анатолія Трубіна. Проте першими відзначились номінальні господарі. На 79-й хвилині матчу за "гірників" забив Ярослав Ракицький, який повернувся. Після подачі Георгія Судакова центральний захисник, уже падаючи, спиною (!) перевів м'яч у сітку.

Гол Ярослава Ракицького, дивитися з 0:16

Але переможний рахунок перед поєдинком у відповідь у Роттердамі зберегти не вдалося. Аргентинський нападник Есекіель Бульяуде, який вийшов на заміну, відправив головою м'яч у сітку воріт українського голкіпера. Позиційний промах допустив правий захисник Лукас Тейлор.

Доля виходу в 1/4 фіналу Ліги Європи вирішуватиметься на "Де Кейп". Матч-відповідь відбудеться в Роттердамі 16 березня.

Нагадаємо, що завдяки сейвам Анатолія Трубіна "Шахтар" переграв французький "Ренн" у серії пенальті, завдяки чому єдина команда з України продовжила виступи в єврокубках.

Раніше Фокус повідомляв, що під час жеребкування "Шахтарю" дістався "Феєнорд" із Роттердама, поточний лідер турнірної таблиці чемпіонату Нідерландів.