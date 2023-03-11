"Жадное пузо, ты заплатишь Украине после", - Усик принял ультиматум Фьюри

Споры почти разрешены, украинский боксер принял предложение противника, с ответным ультиматумом.

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Сегодня президент WBA Хильберто Мендоса подтвердил договоренности о проведении дополнительного боя между командами чемпиона мира по боксу по версиям WBA (Super), WBO и IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика и обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри. Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе будет проводиться 29 апреля 2023 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Сообщается, что команды боксеров попросили время для доработки контрактов, чтобы завершить сделку.

Ранее, было известно, что команды Усика и Фьюри вступили в спор из-за размеров гонораров, что и стало причиной переноса даты их встречи. Сначала стороны договаривались о проведении поединка в марте в Саудовской Аравии, однако из-за длительных споров дату боя перенесли на конец апреля.

Команда Фьюри настаивала на получении большей части гонорара за предстоящий бой и требовала не более 30% для команды Усика.

"Мы ожидали, что бой состоится в Саудовской Аравии в марте. Он не состоялся, поэтому его перенесли на 29 апреля. Даже если бы Усик не получил ничего за бой на "Уэмбли", этого все равно не хватило бы Тайсону, чтобы покрыть свои потребности. В этом, собственно, и суть. Обычно, когда боец не хочет боя, он просит чего-то невозможного. И тогда поединка не будет. Это выводы из моего опыта, а я в боксе почти 20 лет", — прокомментировал 10 марта ситуацию промоутер Усика Александр Красюк.

Дерзость Фьюри и ответ Усика

10 марта дедлайн со сроками подписания договоренностей между боксерами подходил к концу, когда британец Тайсон Фьюри в агрессивной форме потребовал от своего соперника 70% гонорара за поединок, а также заявил, что с 10 марта будет прибавлять себе по одному проценту за каждые сутки до момента подписания контракта. Фьюри записал видеообращение к команде Усика в своем Instagram.

Усик, ты и твоя команда стоите 30 процентов, - Фьюри

Несмотря на довольно дерзкое высказывание, Усик принял предложение британского боксера, выдвинув ответный ультиматум. Украинский чемпион в своем официальном Twitter заявил, что готов распределить гонорар по схеме 70% на 30% в пользу Фьюри, если тот пожертвует Украине 1 миллион фунтов сразу после боя, а также выплатит украинцам по 1% из своего кошелька за каждый день задержки.

Эй, Жадное Пузо! Я принимаю твое предложение, - Усик

"Эй, жадное пузо. Я принимаю твое предложение. Но ты обещаешь пожертвовать Украине 1 миллион фунтов сразу после боя. И за каждый день твоей задержки вы заплатите 1% из своего кошелька украинцам. Договорились?", — ответил украинский спорсмен.

Напомним, ранее Фокус публиковал несколько не самых известных, но интересных фактов об Александре Усике.

Также, 7 марта, знаменитый украинский боксер посвятил стихотворение расстрелянному 6 марта безоружному украинскому военному.