"Жадібне пузо, ти заплатиш Україні після", — Усик прийняв ультиматум Ф'юрі

Суперечки майже вирішені, український боксер прийняв пропозицію противника, з ультиматумом у відповідь.

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Сьогодні президент WBA Хільберто Мендоса підтвердив домовленості про проведення додаткового бою між командами чемпіона світу з боксу за версіями WBA (Super), WBO та IBF у надважкій вазі українця Олександра Усика та володаря титулу WBC британця Тайсона Ф'юрі. Бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі проводитиметься 29 квітня 2023 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Повідомляється, що команди боксерів попросили час доопрацювати контракти, щоб завершити угоду.

Раніше було відомо, що команди Усика та Ф'юрі почали суперечку через розміри гонорарів, що і стало причиною перенесення дати їхньої зустрічі. Спочатку сторони домовлялися про проведення поєдинку у березні в Саудівській Аравії, проте через тривалі суперечки дату бою перенесли на кінець квітня.

Команда Ф'юрі наполягала на отриманні більшої частини гонорару за майбутній бій і вимагала не більше 30% команди Усика.

"Ми очікували, що бій відбудеться в Саудівській Аравії у березні. Він не відбувся, тому його перенесли на 29 квітня. Навіть якби Усик не отримав нічого за бій на "Вемблі", цього все одно не вистачило б Тайсону, щоб покрити свої потреби. У цьому, власне, і суть. Зазвичай, коли боєць не хоче бою, він просить чогось неможливого. І тоді поєдинку не буде. Це висновки з мого досвіду, а я в боксі майже 20 років", — прокоментував 10 березня ситуацію промоутер Усика Олександр Красюк.

Зухвалість Ф'юрі та відповідь Усика

10 березня дедлайн зі строками підписання домовленостей між боксерами добігав кінця, коли британець Тайсон Ф'юрі в агресивній формі зажадав від свого суперника 70% гонорару за поєдинок, а також заявив, що з 10 березня додаватиме собі по одному відсотку за кожну добу до моменту підписання Договору. Ф'юрі записав відеозвернення до команди Усика у своєму Instagram.

Усик, ти і твоя команда коштує 30 відсотків, — Ф'юрі

Попри досить зухвале висловлювання, Усик прийняв пропозицію британського боксера, висунувши ультиматум у відповідь. Український чемпіон у своєму офіційному Twitter заявив, що готовий розподілити гонорар за схемою 70% на 30% на користь Ф'юрі, якщо той пожертвує Україні 1 мільйон фунтів одразу після бою, а також виплатить українцям по 1% зі свого гаманця за кожен день затримки.

Гей, Жадібне Пузо! Я приймаю твою пропозицію, — Усік

"Гей, жадібне пузо. Я приймаю твою пропозицію. Але ти обіцяєш пожертвувати Україні 1 мільйон фунтів одразу після бою. І за кожен день твоєї затримки ви заплатите 1% зі свого гаманця українцям. Домовилися?", — відповів український спортсмен.

Нагадаємо, раніше Фокус публікував кілька не найвідоміших, але цікавих фактів про Олександра Усика.

Також, 7 березня, знаменитий український боксер присвятив вірш розстріляному 6 березня беззбройному українському воєнному.